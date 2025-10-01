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OTE: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania Mobile Communication
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:17 - 01 Οκτ 2025

OTE: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania Mobile Communication

Reporter.gr Newsroom
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O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (“TKRM”).

Με την ολοκλήρωση της πώλησης, η Vodafone Romania αποκτά ολόκληρο το ποσοστό του ΟΤΕ στην TKRM (το 100% μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), και η Digi Romania τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής της TKRM. Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε €70 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούνστους μετόχους.

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της έκτακτης αμοιβής στους μετόχους του στα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου (13 Νοεμβρίου 2025), υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

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