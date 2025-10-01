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ΛΑΝΑΚΑΜ: Νέος επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ο Χρήστος Χρονόπουλος
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:25 - 01 Οκτ 2025

ΛΑΝΑΚΑΜ: Νέος επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ο Χρήστος Χρονόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΛΑΝΑΚΑΜ ορίστηκε ο Χρήστος Χρονόπουλος, σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Σκουρβουλιανάκη, ο οποίος αποχώρησε από την θέση αυτή λόγω παραίτησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2025 στην αντικατάσταση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στον ορισμό του κ. Χρήστου Χρονόπουλου ως νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Σκουρβουλιανάκη, ο οποίος αποχώρησε από την θέση αυτή λόγω παραίτησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2025».

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