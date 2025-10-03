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Real Consulting: Αποκτά το υπόλοιπο 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Advanced Management Solutions Ltd
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:31 - 03 Οκτ 2025

Real Consulting: Αποκτά το υπόλοιπο 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Advanced Management Solutions Ltd

Reporter.gr Newsroom
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Η REAL CONSULTING ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Advanced Management Solutions Ltd , αποκτώντας το υπόλοιπο 40% των μετοχών της. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €2.044 χιλ., το οποίο καθορίστηκε βάσει του Adjusted LTM EBITDA της εταιρείας, που ανήλθε σε €552 χιλ.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025 κατόπιν άσκησης του δικαιώματος Put Option από τους πωλητές τον Ιούλιο του 2025 και έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης του 60% που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023.

Η Advanced Management Solutions Ltd ιδρύθηκε το 2001 στην Κύπρο και αποτελεί ένα από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων SAP. Ως πιστοποιημένος SAP Platinum Partner και εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής λύσεων λογισμικού SAP - SAP Value Added Reseller, η εταιρεία προσφέρει μια πλήρη γκάμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε πολύπλοκα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με τις λύσεις της SAP στην τοπική και διεθνή αγορά. Η ομάδα της AMS Ltd έχει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου, τη Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και τη Διαχείριση Σχέσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Προμηθευτών, καθώς και στις Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Με εξειδίκευση σε έργα που περιλαμβάνουν λύσεις Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Enterprise Performance Management), Διαχείρισης Κινδύνων (Governance, Risk and Compliance) και Επιχειρηματικής Ευφυίας , η AMS συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να διασφαλίσει τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Real Consulting. αποκτά τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας Advanced Management Solutions Ltd και ενδυναμώνει στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό της, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της στον κλάδο, διευρύνει τις δυνατότητες συνεργιών και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή δημιουργία αξίας προς τους μετόχους, τους συνεργάτες και την αγορά.

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