ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Απέκτησε 3.516.483 μετοχές έναντι 12.737.803,22 ευρώ
Ανακοινώσεις Εταιρειών
11:50 - 06 Οκτ 2025

Alpha Bank: Απέκτησε 3.516.483 μετοχές έναντι 12.737.803,22 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην απόκτηση 3.516.483 ίδιων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank, κατά το διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, με μέση τιμή κτήσης 3,6227 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 12.737.803,22 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 29.09.2025 – 3.10.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 3.516.483 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,6227 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 12.737.803,22 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

alpha-1_3e0da.jpg

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 6.325.096 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,2732% του συνόλου των μετοχών της.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η J.P. Morgan «βλέπει» ανοδικές προοπτικές για την ευρωζώνη και αναβαθμίζει τη σύστασή της σε «overweight»
Χρηματιστήρια

Η J.P. Morgan «βλέπει» ανοδικές προοπτικές για την ευρωζώνη και αναβαθμίζει τη σύστασή της σε «overweight»

Η θέα από το Σούνιο εμπνέει...
Ανεμοδείκτης

Η θέα από το Σούνιο εμπνέει...

Στον Θεόδωρο Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα Τσίπρα
Πολιτική

Στον Θεόδωρο Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα Τσίπρα

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ρυθμός ανάπτυξης 2,3% το 2026 - Πλεονάσματα και αποκλιμάκωση χρέους
Οικονομία

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ρυθμός ανάπτυξης 2,3% το 2026 - Πλεονάσματα και αποκλιμάκωση χρέους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:40

Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Πολιτική
24/07/2026 - 12:27

Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης – Τι αναμένεται από την ομιλία του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 11:30

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Οικονομία
24/07/2026 - 11:28

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/07/2026 - 11:23

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:19

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 11:03

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ