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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της ΟΝΥΞ για την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις Εταιρειών
21:32 - 09 Οκτ 2025

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της ΟΝΥΞ για την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 68.926.799 μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί την 13 Οκτωβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1065η/9.10.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 21:36
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