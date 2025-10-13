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Alpha Bank: Αγόρασε 2.032.928 ίδιες μετοχές με κόστος €7.641.811,72
Ανακοινώσεις Εταιρειών
22:08 - 13 Οκτ 2025

Alpha Bank: Αγόρασε 2.032.928 ίδιες μετοχές με κόστος €7.641.811,72

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank ενημερώνει ότι κατέχει, πλέον, συνολικά 8.358.024 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,3610% του συνόλου των μετοχών της.

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 6.10.2025 – 8.10.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.032.928 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €3,7590 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.641.811,72.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

alpha-1_88064.jpg

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 8.358.024 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,3610% του συνόλου των μετοχών της.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

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