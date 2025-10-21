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Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 105.637 ίδιες μετοχές
Ανακοινώσεις Εταιρειών
18:45 - 21 Οκτ 2025

Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 105.637 ίδιες μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα κατέχει, πλέον, συνολικά 9.670.722 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,06% του μετοχικού κεφαλαίου της. 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/05/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 04/06/2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 28/05/2025 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 16/06/2025, 26/06/2025, 04/07/2025, 14/07/2025, 21/07/2025, 29/07/2025, 07/08/2025, 18/08/2025, 26/08/2025, 02/09/2025, 09/09/2025, 17/09/2025, 26/09/2025, 06/10/2025 και 13/10/2025 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 13/10/2025 έως και 20/10/2025 απέκτησε συνολικά 105.637 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,2049 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €1.394.931,12.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

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Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.670.722 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,06% του μετοχικού κεφαλαίου της.

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