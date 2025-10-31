Όμιλος Fais: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάκληση της συγχώνευσης τεσσάρων θυγατρικών
18:42 - 31 Οκτ 2025

Η  Fais Group εξέδωσε ανακοίνωση σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την ανάκληση της διαδικασίας συγχώνευσης με τις θυγατρικές εταιρείες Sportswind, L.S. Σαντορίνη Καμάρι, The Denim Co. και A.M. Gencom.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία: «Σε συνέχεια της απάντησής μας στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2588/30.10.2025, καθώς και της από 29.10.2025 ανακοίνωσής μας σχετικά με την ανάκληση της συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Α) Ο λόγος της ανάκλησης έγκειται στο γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο πώλησης της θυγατρικής εταιρείας “L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητο να μην συμμετάσχει η εν λόγω εταιρεία στην συγχώνευση των θυγατρικών.

Η συγχώνευση των λοιπών θυγατρικών θα αποφασιστεί εκ νέου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί εκ νέου σχετικά.

Β) Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο ενοποιούνται κατά 100% στον Όμιλο. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται επιπτώσεις σε επίπεδο εσόδων, ενώ οι επιπτώσεις στο κονδύλι του EBITDA που οφείλεται στον περιορισμό των εξόδων διοίκησης δεν θεωρούνται ουσιώδεις για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Επιπλέον, δεν θα επηρεαστούν οι ταμειακές ροές ούτε η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου».

