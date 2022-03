Το «The Power of the Dog » του Netflix, που είναι υποψήφιο για 8 Όσκαρ, απέσπασε τις σημαντικότερες διακρίσεις στα BAFTA.Παρόλα αυτά ο πρωταγωνιστής του γουέστερν της απούσας Τζέιν Κάμπιον, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, έχασε το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου από τον επίσης απόντα Γουίλ Σμιθ που ξεχώρισε για την ερμηνεία του στο «Κing Richard». Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, επικράτησε η βρετανική ψήφος και η εθνική εκπρόσωπος Τζοάνα Σκάνλον, πρωταγωνίστρια του «After Love».

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» («The Power of the Dog»)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον («Η Εξουσία του Σκύλου»)

Καλύτερο Καστ (σύνολο): «West Side Story»

Καλύτερη Φωτογραφία: «Dune»

Καλύτερο Μονταζ: «No Time To Die» – Τομ Κρος, Έλιοτ Γκράχαμ

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού: «The Harder They Fall», Τζέιμς Σάμιουελ (σενάριο, σκηνοθεσία), Μπόαζ Γιακίν (σενάριο)

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: «Belfast»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» – Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Τερουχίσα Γιαμαμότο

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Encanto»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Πρωτότυπο Σενάριο: «Licorice Pizza» – Πολ Τόμας Άντερσον

Διασκευασμένο Σενάριο: «CODA» – Σίαν Χέντερ

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκανλαν – «After Love»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόουζ – «West Side Story»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ – «King Richard»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ – «CODA»

Μουσική: «Dune» – Χανζ Ζίμμερ

Ήχος: «Dune»

Καλλιτεχνική διεύθυνση: «Dune»

Σκηνικά: «Dune»

Κοστούμια: «Cruella» – Τζένι Μπίβαν

Μακιγιάζ, Κομμώσεις: «The Eyes of Tammy Faye»

Εφέ: «Dune»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «The Black Cop» – Τσέρις Οτέκα

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «Do Not Feed the Pigeons»

Ανερχόμενος Ηθοποιός: Λασάνα Λίντς