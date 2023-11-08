Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή και θέλοντας να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία ELBISCO στηρίζει και πάλι έμπρακτα την ελληνική οικογένεια και οικονομία.
Ακολουθεί ο πίνακας των 27 προϊόντων της ELBISCO, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία "Μόνιμη Μείωση Τιμής":
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΜΠΙΣΚΟΤΑ
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ DIGESTIVE ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΔΙΚΟΚΚΟ ΣΙΤΑΡΙ CLASSIC 158g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ DIGESTIVE ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΔΙΚΟΚΚΟ ΣΙΤΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 158g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΕΜΑΤΑ & ΤΡΑΓΑΝΑ ΜΠANΑΝΑ & ΚΑΡΑΜΕΛΑ 230g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΕΜΑΤΑ & ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ GIANDUJA 230g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΕΜΑΤΑ &ΤΡΑΓΑΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 230g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΕΜΑΤΑ &ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 230g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΕΜΑΤΑ &ΤΡΑΓΑΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 230g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ SUPER COOKIE ΜΕ ΒΡΩΜΗ, ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, ΚΙΝΟΑ 180g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ SUPER COOKIE ZERO 0% ΖΑΧΑΡΗ ΜΕ ΒΡΩΜΗ, ΚΑΚΑΟ, ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΟ & ΗΛΙΟΣΠΟΡΟ 180g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ SUPER COOKIE ΜΕ ΒΡΩΜΗ, ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ, ΜΥΡΤΙΛΛΟ, ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ & ΤΣΙΑ 180g
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ΚΕΪΚ
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΚΕΙΚ ΜΕ ΒΡΩΜΗ ΜΠΑΝΑΝΑ & ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΚΕΙΚ ΚΑΚΑΟ & ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 375g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΚΕΙΚ ΒΑΝΙΛΙΑ 375g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΚΕΙΚ ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 375g
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ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
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ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 240g
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ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 240g
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ΨΩΜΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
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ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500g
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ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500g
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ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΦΕΤΕΣ ΖΩΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500g
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΦΕΤΕΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 500g
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 700g
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΗ 360g
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 350g
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ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ SELECTION CLASSIC TOAST 700g
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ΑΛΕΥΡΙ
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ BREAD YOU LOVE ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ 1000g
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ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ 1000g
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