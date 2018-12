Oι Financial Times κάνουν ειδική αναφορά στην πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος της Ν.Δ. για το εκπαιδευτικό σύστημα, ιδίως στις προτεινόμενες αλλαγές όπως η εισαγωγή πανεπιστημιακών προγραμμάτων στα Αγγλικά και η ενίσχυση της πληροφορικής στα σχολεία.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ., τον οποίο οι Financial Times χαρακτηρίζουν ως «φαβορί» για τον πρωθυπουργικό θώκο στις επόμενες εκλογές, παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια «η δημοσιονομική πολιτική υπήρξε υπερβολικά περιοριστική» και προαναγγέλλει ότι εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση «οι πολίτες θα δουν να υλοποιείται άμεσα ένα συστηματικό σχέδιο για να ξεμπλοκάρουμε ευρείας κλίμακας επενδυτικά σχέδια, ξεκινώντας από το Ελληνικό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και με μεγάλο συμβολισμό».

Η αλλαγή πολιτικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα θα αλλάξει το επιχειρηματικό κλίμα και θα φέρει αύξηση των επενδύσεων, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times.

