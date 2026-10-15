AXIA-Alpha Finance: Η πορεία του Χρηματιστηρίου & οι 5 μετοχές - κορυφαίες επιλογές το δ΄ τρίμηνο

Σε πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 περνά η AXIA Alpha Finance, μετά την ισχυρή άνοδο της ελληνικής αγοράς από τις αρχές του έτους. Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και το ενδεχόμενο κατοχύρωσης κερδών, η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να διακρίνει περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των αποτιμήσεων, ενώ διατηρεί θετική εικόνα για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς.

Στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής της στρατηγικής της για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η AXIA Alpha Finance προχωρά σε μία αλλαγή στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της: η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με τιμή-στόχο τα 4,71 ευρώ, παίρνει τη θέση της Eurobank, έπειτα από την ισχυρή άνοδο που κατέγραψε η μετοχή της τράπεζας από την ένταξή της στη σχετική λίστα.

Οι υπόλοιπες τέσσερις επιλογές παραμένουν αμετάβλητες, με την Τράπεζα Κύπρου, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη ΔΕΗ και τη Jumbo να διατηρούν τη θέση τους, βάσει των χαρακτηριστικών και των προοπτικών που επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

Οι πέντε κορυφαίες επιλογές και οι τιμές-στόχοι

1. ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών — Τιμή-στόχος: 4,71 ευρώ

Η νέα προσθήκη στη λίστα ξεχωρίζει για τον πιο αμυντικό χαρακτήρα της, καθώς συνδέεται με τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, παρουσιάζει περιθώρια ανάπτυξης και πιθανούς καταλύτες που θα μπορούσαν να στηρίξουν την πορεία της μετοχής.

2. Τράπεζα Κύπρου — Τιμή-στόχος: 12,30 ευρώ

Η τράπεζα παραμένει στις κορυφαίες επιλογές χάρη στον ισχυρό ισολογισμό της και τις προσδοκίες για υψηλή κερδοφορία. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι, με τη στήριξη των υψηλότερων επιτοκίων, οι επιδόσεις της θα μπορούσαν να επιτρέψουν μερισματική απόδοση κοντά στο 10%.

3. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ — Τιμή-στόχος: 55,20 ευρώ

Η επενδυτική περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βασίζεται στην έκθεση στις εγχώριες υποδομές και τις παραχωρήσεις, σε συνδυασμό με την ισχυρή αύξηση των κερδών και την υψηλή ορατότητα των μελλοντικών επιδόσεων.

4. ΔΕΗ — Τιμή-στόχος: 29,10 ευρώ

Η ΔΕΗ βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την εξέλιξή της σε περιφερειακό ενεργειακό όμιλο. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού αναμένεται, σύμφωνα με την ανάλυση, να ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία της τα επόμενα χρόνια.

5. Jumbo — Τιμή-στόχος: 32,70 ευρώ

Η Jumbo εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης, χάρη στην ανθεκτικότητα των επιδόσεών της ακόμη και σε περιόδους αναταράξεων στις αγορές, αλλά και στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις της.

Ισχυρή άνοδος και αυξημένος κίνδυνος κατοχύρωσης κερδών

Η πιο επιφυλακτική προσέγγιση της AXIA Alpha Finance συνδέεται με την πορεία που έχει ήδη διαγράψει η ελληνική αγορά. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 22,5% από τις αρχές του 2026, υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο της αρχικής πρόβλεψης της χρηματιστηριακής για ετήσια άνοδο 10%-20%.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει σημαντική υπεραπόδοση έναντι των διεθνών αγορών, κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Stoxx 600 και κατά 10 μονάδες έναντι του MSCI World.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση των αποτιμήσεων, η οποία συνέβαλε κατά περίπου 15%, και σε μικρότερο βαθμό στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη, με συνεισφορά περίπου 8%. Η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές εκτιμάται ότι έχει συμβάλει, τουλάχιστον εν μέρει, στην επαναξιολόγηση των ελληνικών μετοχών.

Ωστόσο, οι ισχυρές αποδόσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Επιπλέον, η διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρηματιστηριακών δεικτών ενόψει της μετάβασης στις ανεπτυγμένες αγορές ενδέχεται να έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές τοποθετήσεις πριν από την εφαρμογή των αλλαγών.

Η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ακόμη ότι ορισμένοι επενδυτές μπορεί να επιλέξουν να μεταθέσουν την πλήρη τοποθέτησή τους σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία για το νέο έτος. Την ίδια στιγμή, η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων και στις τιμές της ενέργειας αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις μετοχές.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι οι μακροοικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες παραμένουν υγιείς, ενώ η πολιτική σταθερότητα εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά. Σε αυτό το περιβάλλον, μια ενδεχόμενη διόρθωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες τοποθέτησης για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Το discount στις αποτιμήσεις διατηρεί το επενδυτικό ενδιαφέρον

Παρά την επαναξιολόγηση των ελληνικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών και την αναβάθμιση των αποτιμήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Με βάση τις εκτιμήσεις για τους επόμενους 12 μήνες, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) στις 11 φορές και δείκτη αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) στις 6,7 φορές. Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν σε έκπτωση της τάξης του 20%-30% έναντι συγκρίσιμων αγορών και περίπου 20% σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την εγχώρια κρίση.

Αν και η απόσταση από τις διεθνείς αγορές έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των αποτιμήσεων. Ως βασικούς παράγοντες αναδεικνύει την ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων, την υψηλή αύξηση των κερδών και τις σημαντικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

Επιπλέον, η ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τη βάση των επενδυτών που τοποθετούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενισχύοντας τις προοπτικές του σε βάθος χρόνου.

Ενισχύεται η δραστηριότητα και διευρύνεται η αγορά

Η χρηματιστηριακή δραστηριότητα διατήρησε τη δυναμική της κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, συνεχίζοντας τη βελτίωση της ρευστότητας και της κεφαλαιοποίησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σημειώθηκε στις εταιρικές πράξεις, όπως οι δημόσιες εγγραφές και οι διαθέσεις μετοχών. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι πρώτες κινήσεις ναυτιλιακών εταιρειών προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, εξέλιξη που η AXIA Alpha Finance αντιμετωπίζει ως θετική για τη διεύρυνση της αγοράς.

Η ναυτιλία χαρακτηρίζεται από τη χρηματιστηριακή ως ένας νέος, πολλά υποσχόμενος κλάδος για την ελληνική κεφαλαιαγορά, δεδομένης της διεθνούς εμβέλειας των δραστηριοτήτων των εταιρειών του.

Παράλληλα, η στενότερη διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, μέσω της αναβάθμισης και της ενσωμάτωσης στο οικοσύστημα της Euronext, εκτιμάται ότι ενισχύει τις προοπτικές μετάβασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μια πιο ώριμη φάση ανάπτυξης.