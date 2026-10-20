Πειραιώς Χρηματιστηριακή για Motor Oil–HelleniQ Energy: Κέρδη €2,53 δισ. και ισχυρά μερίσματα το 2026

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η κερδοφορία της Motor Oil και της HelleniQ Energy το 2026, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δύο ομίλων να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2,53 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Πειραιώς Χρηματιστηριακή προβλέπει σημαντική αύξηση των μερισματικών διανομών, καθώς οι δύο ενεργειακοί όμιλοι αναμένεται να επωφεληθούν από τα υψηλά περιθώρια διύλισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Motor Oil στα 81 ευρώ, από 61 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Outperform και εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 16%. Για τη HelleniQ Energy επανεκκινεί την κάλυψη με σύσταση Outperform, τιμή στόχο τα 22 ευρώ και περιθώριο ανόδου 13%.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην προσδοκία ότι τα περιθώρια διύλισης θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους. Παράλληλα, οι δύο όμιλοι συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων τους.

Motor Oil: Τιμή στόχος 81 ευρώ και ισχυρή άνοδος κερδών

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αυξάνει κατά περίπου 33% την τιμή στόχο της Motor Oil, ενσωματώνοντας στις προβλέψεις της τις ευνοϊκότερες προοπτικές για τα περιθώρια διύλισης και την κερδοφορία της επόμενης διετίας.

Για το 2026, το μέσο περιθώριο διύλισης εκτιμάται στα 27 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 12,6 δολαρίων το 2025 και 19,2 δολαρίων το 2022. Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να καταγράψει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις, με περιθώριο 36 δολαρίων ανά βαρέλι, χάρη στην άνοδο των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα και τη βενζίνη. Για το τέταρτο τρίμηνο προβλέπεται υποχώρηση στα 22 δολάρια ανά βαρέλι, επίπεδο που εξακολουθεί να θεωρείται υψηλό.

Με βάση τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, τα προσαρμοσμένα EBITDA της δραστηριότητας διύλισης θα φτάσουν τα 1,78 δισ. ευρώ το 2026, σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 2025.

Σε επίπεδο ομίλου, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,12 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 77% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη των 1,5 δισ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να ανέλθουν σε 1,37 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 82%, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 1,54 δισ. ευρώ.

Για το 2027, η Πειραιώς εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα διαμορφωθούν σε 1,76 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 1,14 δισ. ευρώ, με την υπόθεση ότι το περιθώριο διύλισης θα παραμείνει κοντά στα 22 δολάρια ανά βαρέλι.

Μέρισμα 3 ευρώ και ισχυρές ταμειακές ροές

Η ενισχυμένη κερδοφορία αναμένεται να αποτυπωθεί και στις διανομές προς τους μετόχους. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι το μέρισμα της Motor Oil για το 2026 θα αυξηθεί στα 3 ευρώ ανά μετοχή, από 1,75 ευρώ το 2025, αντιστοιχώντας σε μερισματική απόδοση περίπου 4,3%.

Από το 2027 και μετά, η εκτίμηση είναι ότι η διανομή θα σταθεροποιηθεί στα 2,50 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπονται στα 1,45 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ για την περίοδο 2027-2030 εκτιμώνται κατά μέσο όρο σε 800 εκατ. ευρώ ετησίως. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η Motor Oil θα έχει καθαρή ταμειακή θέση 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, η οποία αυξάνεται στα 2,4 δισ. ευρώ εάν εξαιρεθεί η χρηματοδότηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δημιουργεί περιθώρια για πρόσθετες διανομές προς τους μετόχους ή για νέες επενδύσεις.

Στον τομέα των ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να ανέλθει σε 1,4 GW έως το 2030, με συνεισφορά EBITDA 169 εκατ. ευρώ.

Η συνολική επιχειρηματική αξία της Motor Oil υπολογίζεται σε 9,13 δισ. ευρώ. Από αυτήν, 6,5 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στη διύλιση, 965 εκατ. ευρώ στην εμπορία καυσίμων και 1,31 δισ. ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

HelleniQ Energy: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,16 δισ. ευρώ

Ισχυρή κερδοφορία προβλέπεται και για τη HelleniQ Energy, με την Πειραιώς Χρηματιστηριακή να εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά ιδιαίτερα υψηλών επιδόσεων, χάρη στην ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης και στη γεωγραφική θέση των διυλιστηρίων του ομίλου.

Το μέσο περιθώριο διύλισης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 25,5 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 16,5 δολαρίων το 2025, ενώ για το τρίτο τρίμηνο προβλέπεται να φτάσει τα 36 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η μικρότερη απόσταση των διυλιστηρίων από βασικές πηγές προμήθειας αργού περιορίζει την επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της διύλισης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,67 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 90% σε ετήσια βάση, παρά την αρνητική επίπτωση περίπου 100 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να έχει η έκπτωση στα καύσιμα η οποία συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση.

Σε επίπεδο ομίλου, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένονται στα 2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 77%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,16 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 130%.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 1,47 δισ. ευρώ, έναντι 173 εκατ. ευρώ το 2025. Για το 2027, η Πειραιώς εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα διαμορφωθούν σε 1,67 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 891 εκατ. ευρώ.

Διπλασιασμός του μερίσματος και επέκταση στις ΑΠΕ

Η ισχυρή κερδοφορία της HelleniQ Energy αναμένεται να επιτρέψει σημαντικά υψηλότερη διανομή μερίσματος. Η Πειραιώς προβλέπει ότι το μέρισμα για το 2026 θα διπλασιαστεί στα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, από 0,60 ευρώ το 2025, με τη μερισματική απόδοση να εκτιμάται περίπου στο 6,2%.

Για τα επόμενα χρόνια, οι προβλεπόμενες διανομές κυμαίνονται μεταξύ 0,90 και 1 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε 1,13 δισ. ευρώ το 2026, ενώ οι επενδύσεις προβλέπεται να προσεγγίσουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο όμιλος εκτιμάται ότι θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ στα 2 GW έως το 2030. Η συνεισφορά του τομέα σε EBITDA προβλέπεται να ενισχυθεί από 48 εκατ. ευρώ το 2026 σε 154 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αναμένεται να συνεισφέρουν EBITDA 66 εκατ. ευρώ το 2030, έναντι 40 εκατ. ευρώ το 2026.

Η συνολική επιχειρηματική αξία της HelleniQ Energy υπολογίζεται σε 8,71 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 6,07 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στη διύλιση και τα πετροχημικά, 1,35 δισ. ευρώ στην εμπορία καυσίμων, 894 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ και 396 εκατ. ευρώ στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με βάση αυτή την αποτίμηση, η αξία των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίζεται σε 6,72 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε τιμή στόχο 22 ευρώ ανά μετοχή.

Στο επίκεντρο η κερδοφορία και οι αποδόσεις των μετόχων

Οι εκτιμήσεις της Πειραιώς Χρηματιστηριακής αποτυπώνουν τις προοπτικές υψηλής κερδοφορίας για τους δύο ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους το 2026, με τα συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 2,53 δισ. ευρώ.

Η διατήρηση των περιθωρίων διύλισης σε υψηλά επίπεδα εκτιμάται ότι θα στηρίξει τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές, ενώ οι προβλεπόμενες αυξημένες μερισματικές διανομές ενισχύουν την προοπτική αποδόσεων για τους μετόχους. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αποτελεί σημαντικό σκέλος των μεσοπρόθεσμων σχεδίων των δύο ομίλων.