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Με Ζαγόρ στο 0-0 της Εθνικής με τη Γερμανία ο Ανδρουλάκης
Ανεμοδείκτης
10:43 - 05 Οκτ 2026

Με Ζαγόρ στο 0-0 της Εθνικής με τη Γερμανία ο Ανδρουλάκης

Reporter.gr Newsroom

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε το σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των συνεταιρισμών και ενώσεων αλιέων από τη Νέα Μηχανιώνα και όλη τη χώρα. Την Κυριακή το βράδυ, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με αυτή της Γερμανίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League.

Μετά το διπλό στη Γερμανία και το 2-2 με την Ολλανδία, η Ελλάδα υποδέχθηκε στην Τούμπα την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο γήπεδο, έχοντας στο πλευρό του τον ιστορικό αρχηγό του ΠΑΟΚ και της Εθνικής μας, τον Θοδωρή Ζαγοράκη.

Ο Ζαγόρ ήταν θυμίζουμε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες ευρωεκλογές και προφανώς διατηρεί επαφές με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μένει να δούμε αν θα είναι και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές.

Πάντως, στο reel που ανέβασε από το γήπεδο ο Ανδρουλάκης έβαλε πολλά πλάνα με τον Ζαγοράκη.

{https://www.instagram.com/reels/DeGlL8KIaAg/}

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