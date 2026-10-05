Με Ζαγόρ στο 0-0 της Εθνικής με τη Γερμανία ο Ανδρουλάκης

Μετά το διπλό στη Γερμανία και το 2-2 με την Ολλανδία, η Ελλάδα υποδέχθηκε στην Τούμπα την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο γήπεδο, έχοντας στο πλευρό του τον ιστορικό αρχηγό του ΠΑΟΚ και της Εθνικής μας, τον Θοδωρή Ζαγοράκη.
Ο Ζαγόρ ήταν θυμίζουμε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες ευρωεκλογές και προφανώς διατηρεί επαφές με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μένει να δούμε αν θα είναι και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές.
Πάντως, στο reel που ανέβασε από το γήπεδο ο Ανδρουλάκης έβαλε πολλά πλάνα με τον Ζαγοράκη.
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