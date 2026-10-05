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Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία
Ανεμοδείκτης
13:20 - 05 Οκτ 2026

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

Reporter.gr Newsroom

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Κάποιες φορές (όχι λίγες) στην πολιτική μετράει το αισθητήριο και το τάιμινγκ. Και φαίνεται ότι ο δήμαρχος Αθηναίων δεν διακρίνεται για τίποτε από τα δύο.

Πριν από λίγες ημέρες ο Χάρης Δούκας ταξίδεψε στην Μαδρίτη προκειμένου να απονείμει στον ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026, «σε αναγνώριση της συμβολής του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και της σταθερής προσήλωσής του στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή αλληλεγγύη».

Η βράβευση όμως έγινε εν μέσω μαζικών και δυναμικών διαδηλώσεων για το στεγαστικό πρόβλημα, με αφορμή και την βίαιη έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ. Το χαριτωμένο είναι ότι ο Χάρης Δούκας ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εμφανίζεται περιχαρής για τις - αντικυβερνητικές - διαδηλώσεις και αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Και εδώ οι άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά, δίνουν τη μάχη για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η κατοικία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα. Και διαδηλώνουν κατά των funds και της υπερκερδοσκοπίας. Χάρη σε αυτά τα νέα παιδιά η Μαρικάρμεν γυρίζει σπίτι της. Γλίτωσε την έξωση. Και χάρη σε αυτά τα παιδιά η κυβέρνηση περνάει νομοσχέδιο το περίφημο διάταγμα Μαρικάρμεν έτσι ώστε να μπει φρένο στα funds και την υπερκερδοσκοπία. Η μάχη αυτή πρέπει να κερδηθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αθήνα».

Το καλύτερο όμως είναι ότι κατόπιν όλων αυτών, τα μέτρα για την στεγαστική κρίση δεν πέρασαν από την ισπανική Βουλή και ο Σάντσεθ αναγκάστηκε να προκηρύξει άρον-άρον πρόωρες εκλογές. Εχει όμως τουλάχιστον το «γουρλίδικο» βραβείο που του απένειμε ο Χάρης Δούκας…

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