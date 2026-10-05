Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι

Καθώς στην Ευρώπη φαίνεται ότι αρχίζει να εξαπλώνεται ένα κύμα αντιδράσεων για την ακρίβεια ή την στεγαστική κρίση, στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι της γραφειοκρατίας.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό είναι ο πρόσφατος διορισμός του Γενς Αλεξάντερ Φλόσντορφ στην θέση του Διευθυντή για την Επικοινωνία των Πολιτών (Director for Citizens Communication) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται σε €216,000 (σε μεγάλο βαθμό αφορολόγητος), συν επιπλέον έξοδα και παροχές. Πριν από τον διορισμό αυτό, ο Φλοσντορφ υπηρετούσε ως Εκτελεστικός Σύμβουλος Επικοινωνίας (Executive Communication Adviser) στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέση την οποία κατείχε από τον Δεκέμβριο του 2024. Προηγουμένως, διετέλεσε επί πέντε χρόνια προσωπικός σύμβουλος επικοινωνίας της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν…