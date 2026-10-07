Μία δήλωση - έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς πυκνώνει τις εμφανίσεις του, αλλά ανακοίνωση για κόμμα, πουθενά – προς το παρόν τουλάχιστον.

Παρά ταύτα, αιωρείται μία βεβαιότητα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει την κίνηση, απλώς δεν θέλει να μπει ακόμη στην φθορά της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με εκτιμήσεις ορισμένων συνομιλητών του.

Την βεβαιότητα πάντως για τη δημιουργία νέου κόμματος Σαμαρά αμφισβήτησε ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Κυρανάκης. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 το βράδυ της Τρίτης (6/10), ο κ. Κυρανάκης είπε με αξιοσημείωτη έμφαση: «δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς». Ομολογουμένως, πολύ κατηγορηματική δήλωση…