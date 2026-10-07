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Η σημασία των απαντήσεων που δεν έδωσε ο Ρούμπιο
Ανεμοδείκτης
15:34 - 07 Οκτ 2026

Η σημασία των απαντήσεων που δεν έδωσε ο Ρούμπιο

Reporter.gr Newsroom

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Τα αποτελέσματα επισκέψεων όπως αυτή του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα (6-8/10), συνήθως φαίνονται «κατόπιν εορτής». Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, πιθανότατα ο ορίζοντας των διαπιστώσεων να είναι μακρινός. Τα όσα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες είναι απίθανο να δημοσιοποιηθούν. Και υπό αυτήν την έννοια έχουν κάποιες φορές αξία οι απαντήσεις που δεν δίνονται, σε ερωτήσεις που έχουν προφανές ενδιαφέρον.

Μία από αυτές τέθηκε από τον Νίκο Μελέτη κατά τη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το κατά πόσον μπορεί να βασίζεται η Ελλάδα στις ΗΠΑ για την ολοκλήρωση έργων όπως η γεώτρηση της Chevron νότια της Κρήτης και η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Τα όσα (δεν) είπε ο αμερικανός ΥΠΕΞ έχουν μια αξία: «Εχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους ενεργειακούς διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις, που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα», σημείωσε και προσέθεσε:

«Θα πω όμως το εξής: εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα, και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος, αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. […] Αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα, και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε σε σωστά fora, ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνεντεύξεις Tύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο».

Αναφορικά δε με το δημοσίευμα της WSJ για τον ρόλο της επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Μάρκο Ρούμπιο διέκοψε τον δημοσιογράφο που έθεσε το ερώτημα, λέγοντας: «Το ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πως να απαντήσω για τέτοια δημοσιεύματα» και περιορίστηκε στην προφανή δήλωση ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάνει «πολύ καλή δουλειά»...

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