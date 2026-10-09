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Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο
Ανεμοδείκτης
12:10 - 09 Οκτ 2026

Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο

Reporter.gr Newsroom

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Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη την Παρασκευή το πρωί (9/10) στον ΣΚΑΪ και τον Αρη Πορτοσάλτε είχε αρκετά σημαντικά στοιχεία, δίχως πάντως συγκλονιστικές εκπλήξεις.

Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα κάνει ανασχηματισμό, επέμεινε στο ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, ενώ είπε και κάτι προφανές, αλλά για πρώτη φορά δημοσίως: ότι αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 25% στις εκλογές, καλά θα κάνουν όσοι τον αμφισβητήσουν. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί πολλαπλώς, είτε ως βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, είτε ως μία πρώτη ένδειξη αποδοχής του ενδεχόμενου αποχώρησης.

Είχε όμως ένα ενδιαφέρον και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε αν η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που θα έλεγε ότι θα τα αλλάξει όλα. «Να είστε πάντα επιφυλακτικός με πολιτικούς που λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρεαλιστικό μεν, αλλά καθόλου ενθαρρυντικό ως προς τη διάθεση παρεμβάσεων στον πολύπαθο τομέα της Παιδείας - με το σταγονόμετρο και αν…

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