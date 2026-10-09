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Δικαιολογημένα απών ο Μεϊμαράκης
Ανεμοδείκτης
12:29 - 09 Οκτ 2026

Δικαιολογημένα απών ο Μεϊμαράκης

Reporter.gr Newsroom

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Ένα από τα θέματα που σχολιάστηκαν επίμονα τις προηγούμενες ημέρες ήταν η απουσία των τριών πρώην προέδρων της ΝΔ από την εκδήλωση για τα «γενέθλια» του κόμματος.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, οπότε δεν λογίζεται καν ως απουσία, θα ήταν μάλλον παράδοξο να εμφανιστεί σε κομματική συγκέντρωση της ΝΔ. Ο Κώστας Καραμανλής δεν έχει διαγραφεί, όμως και η δική του απουσία δεν εκπλήσσει, αφού τα τελευταία χρόνια σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Για την περίπτωση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη διατυπώθηκαν πολλές απορίες. Λύθηκαν όμως αφότου ο Πρωθυπουργός ανέφερε στη συνέντευξη στο ΣΚΑΪ την Παρασκευή (9/10) ότι ο ευρωβουλευτής σήμερα της ΝΔ του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε εγκαίρως ότι είχε μία υποχρέωση στις Βρυξέλλες. Συνεπώς, ο Μεϊμαράκης λογίζεται ως δικαιολογημένα απών…

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