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Διάλειμμα για θέατρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη
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09:50 - 13 Οκτ 2026

Διάλειμμα για θέατρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom

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Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131 παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης. 

Συνεχάρη θερμά τη Μαρίνα Ασλάνογλου και τη Γωγώ Μπρέμπου για τις ερμηνείες τους στο ανατρεπτικό έργο της queer Αμερικανίδας συγγραφέως, Jen Silverman.

Το έργο παρουσιάζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Βολιώτη.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης απόλαυσε την παράσταση, ενώ μετά το τέλος της συναντήθηκε και συνομίλησε με τους συντελεστές της.

Ιδιαίτερη συνομιλία είχε με τη Γωγώ Μπρέμπου, η οποία ως γνωστόν έχει συνταχθεί με το ΠΑΣΟΚ, ενόψει των προσεχών εκλογών και συμμετείχε ενεργά και στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 10:11
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