Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το Καλώδιο ή όχι;

Μετά την καλώς ή κακώς εννοούμενη ένταση που χαρακτήρισε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η επικαιρότητα στις ΗΠΑ και – λιγότερο στην Ελλάδα – κυριαρχείται από την υπόθεση Γκίλφοϊλ.

Εν αναμονή των όποιων εξελίξεων εκεί, οφείλει όμως κανείς να παρατηρήσει ορισμένα στοιχεία, που δεν σχετίζονται με την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Κατ’ αρχάς ότι η Τουρκία έχει κατεβάσει αισθητά τους τόνους σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Προφανώς τηρεί στάση αναμονής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δικές μας αποφάσεις και κινήσεις. Οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, μέσω κυβερνητικών διαρροών, ανέφεραν ότι πιθανή ημερομηνία έναρξης των ερευνών για τις εργασίες πόντισης είναι η 26η Οκτωβρίου. Απομένουν δηλαδή 13 ημέρες και το ερώτημα είναι αν όντως ο χρόνος μετρά αντίστροφα ή αν θα αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Η κυβέρνηση πάντως διαβεβαιώνει ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδίου - το οποίο η αλήθεια είναι ότι χαρακτηρίζεται από μία αοριστία. Κυρίως όμως, το ερώτημα που τίθεται είναι ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας, ποια η δική μας και ποια των ΗΠΑ, σε περίπτωση «εμπλοκής»…