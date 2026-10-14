Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Κατά μία εκδοχή, η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα ήταν από μία στιγμή κι έπειτα νομοτελειακή εξέλιξη.

Όπως φάνηκε, το μπαράζ των αποκαλύψεων είχε κλιμάκωση, στοιχείο που δείχνει ότι πέραν της δραστηριότητας της ίδιας και ορισμένα απροκάλυπτα στοιχεία, η δημοσιογραφική έρευνα που προηγήθηκε ήταν καλά και μεθοδικά οργανωμένη.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν και ένας αντικειμενικά εύκολος στόχος, αφού - όπως θα έλεγαν και οι Αμερικανοί – είναι too loud. Το προφανές είναι όμως ότι στο στόχαστρο βρίσκεται ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, ενώ το ενδιαφέρον για το μέλλον στρέφεται στον έλεγχο που έχει δρομολογηθεί από το Κογκρέσο για την δραστηριότητα της πρώην πρέσβειρας, αν αυτή η διαδικασία θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον και αν τελικά θα εξελιχθεί σε ένα «Κίμπερλι-γκέιτ» με πολλαπλές παρενέργειες…