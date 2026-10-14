Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Όπως φάνηκε, το μπαράζ των αποκαλύψεων είχε κλιμάκωση, στοιχείο που δείχνει ότι πέραν της δραστηριότητας της ίδιας και ορισμένα απροκάλυπτα στοιχεία, η δημοσιογραφική έρευνα που προηγήθηκε ήταν καλά και μεθοδικά οργανωμένη.
Από την άλλη πλευρά βέβαια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν και ένας αντικειμενικά εύκολος στόχος, αφού - όπως θα έλεγαν και οι Αμερικανοί – είναι too loud. Το προφανές είναι όμως ότι στο στόχαστρο βρίσκεται ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, ενώ το ενδιαφέρον για το μέλλον στρέφεται στον έλεγχο που έχει δρομολογηθεί από το Κογκρέσο για την δραστηριότητα της πρώην πρέσβειρας, αν αυτή η διαδικασία θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον και αν τελικά θα εξελιχθεί σε ένα «Κίμπερλι-γκέιτ» με πολλαπλές παρενέργειες…