Η χαρά του συνωμοσιολόγου: η συνάντηση Μητσοτάκη – Μέρντοχ λίγο πριν από τα δημοσιεύματα της WSJ για την Γκίλφοϊλ

Οι πάσης φύσεως λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας θυμήθηκαν μία λεπτομέρεια, με αφορμή τον πόλεμο κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που ξεκίνησε από δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα ανήκει, ως γνωστόν, στον αυστραλοαμερικανό αυτοκράτορα των MME, Ρούπερτ Μέρντοχ, κατά του οποίου εκκρεμεί αγωγή 10 εκατ. δολαρίων που έχει καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ τους δηλαδή είναι σε εξέλιξη ένας άλλος πόλεμος.

Σίγουρα έχει λοιπόν ενδιαφέρον ότι λίγες ημέρες πριν από τις αποκαλύψεις που οδήγησαν τελικά στην αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Μέρντοχ και η σύζυγός του συναντήθηκαν και γευμάτισαν στις αρχές Σεπτεμβρίου με το ζεύγος Μητσοτάκη, παρουσία μάλιστα κορυφαίων στελεχών των ΜΜΕ του επιχειρηματία. Είχαν πάντως συναντηθεί και πριν από έναν χρόνο στην Τήνο. Τότε όμως δεν είχε έλθει ακόμη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Πεδίο δόξης λαμπρό για τους συνωμοσιολόγους…