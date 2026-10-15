Το ΠΑΣΟΚ εγκλωβισμένο στην νοσταλγία

Διαπιστώνεται τον τελευταίο καιρό ότι με τις ακροβασίες και τις διαρκείς αντιφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να κερδίζει κάποιους πόντους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, δηλαδή δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης.

Το θέμα είναι αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και αν τελικά θα αποκτήσει τέτοια δυναμική το ΠΑΣΟΚ, ώστε τελικά και να περάσει τον Τσίπρα στις εκλογές, αλλά και να πλησιάσει ένα ποσοστό που θα δικαιολογεί και τον χαρακτηρισμό της εναλλακτικής, αξιόπιστης πολιτικής δύναμης.

Μέχρις ότου επαληθευτούν ή διαψευσθούν αυτά πάντως, διαπιστώνεται κάτι άλλο. Και αυτό είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να απαλλαγούν από την νοσταλγική τους τάση και διάθεση. Γι’ αυτό και διοργανώνουν εκδήλωση με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω, την Κυριακή 18η Οκτωβρίου, την οποία θα γιορτάσουν ως ιστορική επέτειο, για τα 45 χρόνια από την νίκη στις εκλογές του 1981. Τι προσφέρει αυτό σήμερα, είναι μία εύλογη απορία, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις διαφορές σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται μια κάποια προσοχή, μην καταλήξει η νοσταλγία σε μελαγχολία, σε τελική ανάλυση…