Σενάρια οργιώδους φαντασίας για την επομένη των εκλογών

Με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν (ή να διαμορφώνουν;) μία αίσθηση για το πολιτικό περιβάλλον, δίνουν και παίρνουν τα σενάρια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες για τις εξελίξεις εν όψει εκλογών και έπειτα από αυτές.

Πολλές συζητήσεις πυροδοτήθηκαν από την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ (9/10), όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αν η κυβέρνηση πάρει 25% στις εκλογές ο ίδιος θα αποχωρήσει και θα ακολουθήσουν όσα προβλέπονται. Οι ερμηνείες αυτών των αναφορών ήταν πολλές, από το ότι ο Μητσοτάκης προετοιμάζει το έδαφος, μέχρι ότι μιλάει εκ του ασφαλούς, επειδή δεν πιστεύει ότι είναι πιθανό να πέσει σε αυτά τα επίπεδα το εκλογικό ποσοστό της κυβέρνησης.

Ενδιαφέρον πάντως με αυτήν την αφορμή έχει ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται πράγματι σε πολιτικούς κύκλους, κατά πληροφορίες όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με αυτό και αναλόγως του πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές, συζητείται το ενδεχόμενο, σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη κάλπη και αν αυτή στηθεί κοντά στον χρόνο ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ (1η Ιουλίου 2027), να μην οριστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό ανώτατο δικαστικό, αλλά κατά την ερμηνεία του άρθρου 37 του Συντάγματος, να ορκιστεί κυβέρνηση κοινής αποδοχής, με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής και αποστολή την διενέργεια εκλογών, όμως αμέσως μετά το τέλος της εξάμηνης ελληνικής προεδρίας της ΕΕ. Η συζήτηση είναι υπαρκτή, μοιάζει όμως να κινείται στα όρια της οργιώδους φαντασίας…