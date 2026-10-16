Ολοι σπεκουλάρουν με τον Ανδρουλάκη

Μία συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη (14/10), λίγες ημέρες έπειτα από εκείνη του Πρωθυπουργού, επίσης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, πυροδότησε νέα σενάρια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε εκεί το προφανές για τα μετεκλογικά ενδεχόμενα σχηματισμού κυβέρνησης, με την υπερβολική βέβαια προσδοκία βάσει των σημερινών δεδομένων, ότι το κόμμα του θα είναι πρώτο στις εκλογές. Όπως είπε, σε μια τέτοια περίπτωση η ΝΔ θα πάει στην αντιπολίτευση και θα σχηματιστεί κυβέρνηση με κορμό το πρώτο κόμμα και Πρωθυπουργό τον επικεφαλής του.

Ευνόητο, λένε στην κυβέρνηση, ότι αυτό θα ισχύσει και σε περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτη. Προανάκρουσμα συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ «διάβασαν» στην Αριστερά. Και έτσι ο Ανδρουλάκης κατηγορείται πλέον από την κυβέρνηση ως δυνάμει συνεργάτης του Τσίπρα και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, ως πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Βρίσκεται πάντως με αυτόν τον τρόπο πράγματι στο κέντρο, θα μπορούσε κάποιος να πει. Είναι όμως πράγματι αξιοπερίεργο το πόσες αδιανόητες αερολογίες ακούγονται με αφορμή ορισμένες δηλώσεις, που είναι περισσότερο από προφανείς…