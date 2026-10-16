Καραμανλής, ο ουδέτερος

Το άλλο ωραίο των ημερών είναι μία αόριστη διαρροή από το περιβάλλον του Κώστα Αλ. Καραμανλή.

Κατά τα όσα διακινήθηκαν, γράφτηκαν και κατά τα αναμενόμενα εν συνεχεία διαψεύστηκαν, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να παράσχει στήριξη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και στις εκλογές θα τηρήσει στάση ουδέτερη. Αυτό όμως σημαίνει πολλά.

Πρώτα και κύρια, «ουδέτερη στάση» σημαίνει ότι δεν θα στηρίξει ούτε την παράταξη της ΝΔ, την πίστη και αφοσίωσή του στην οποία κάθε τόσο επικαλείται. Αυτό και αν θα έχει ενδιαφέρον, κυρίως δε το πώς θα επιδράσει εκλογικά η «ουδετερότητα» του πρώην Πρωθυπουργού. Ισως δεν πρέπει κανείς να το προδικάσει αυτήν την στιγμή…