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Έχει ο καιρός γυρίσματα «Και Α και Ου»!
Ανεμοδείκτης
10:04 - 19 Οκτ 2026

Έχει ο καιρός γυρίσματα «Και Α και Ου»!

Reporter.gr Newsroom

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Πολύ... συγκινητικές στιγμές ζήσαμε χθες κυριακάτικα, βλέποντας τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να χοροπηδά χαμογελαστός κατά τη συνάντησή του με νέους της ΟΝΝΕΔ, αναπολώντας προφανώς τα φοιτητικά του χρόνια.

Βέβαια, η πολιτική διαδρομή του Άδωνι δεν υπήρξε ακριβώς … ευθεία γραμμή. Από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πέρασε στους «Νέους Ορίζοντες», τη φοιτητική οργάνωση που συνδεόταν με την Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά, για να συνεχίσει στη συνέχεια την πολιτική του πορεία στο ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, προτού επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.

Τελικά, η πολιτική είναι σαν το ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται... Και μπορείς να κάνεις πολλές παρακάμψεις, αρκεί να ξέρεις πού σε συμφέρει να καταλήξεις.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2111820174231744586}

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