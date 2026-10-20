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Mπαράζ εγκαινίων με την αγωνία του... «μακέτου»
Ανεμοδείκτης
13:32 - 20 Οκτ 2026

Mπαράζ εγκαινίων με την αγωνία του... «μακέτου»

Reporter.gr Newsroom

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Αναλόγως πώς θα το δει κανείς, η προεκλογική περίοδος για άλλους παρουσιάζει ενδιαφέρον, για άλλους πλήξη και σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένα διασκεδαστικά περιστατικά. Σίγουρα όμως δημιουργεί για όλους τους πολιτικούς υποχρεώσεις και ένα βαρύ πρόγραμμα που δεν παράγει αναγκαστικά και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, στην ήδη γεμάτη ατζέντα του προστίθενται και οι τελετές εγκαινίων, είτε ως μέσον προβολής κυβερνητικού έργου, είτε ως ένδειξη κάποιας αγωνίας να παρουσιαστεί μία συνεχής δραστηριότητα. Από την ΔΕΘ κι έπειτα τα εγκαίνιά της στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εγκαινιάσει:

Στις 8 Οκτωβρίου το μεταλλείο χαλκού και χρυσού της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής. Στις 14 Οκτωβρίου την αυτόνομη μονάδα αποθήκευση ενέργειας της METLEN και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας. Στις 19 Οκτωβρίου τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Στις 20 Οκτωβρίου το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή. Προφανώς έπεται και συνέχεια, ενώ θα μεγαλώνει και η αγωνία της κυβέρνησης να μην κατηγορηθεί ότι εγκαινιάζει «μακέτα» - κατά το διάσημο σαρδάμ του αείμνηστο Κώστα Σημίτη…

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