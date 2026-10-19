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Καζάνι που βράζει η &quot;συστημική&quot; Ευρώπη
Γρηγόρης Νικολόπουλος
01:44 - 19 Οκτ 2026

Καζάνι που βράζει η "συστημική" Ευρώπη

Γρηγόρης Νικολόπουλος

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Το χάος που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι είναι ενδεικτικό της αντίδρασης πολλών Γάλλων στη “συστημική” πολιτική Μακρόν, δηλαδή στην πολιτική που επιβάλουν οι ευρωπαικοί δημοσιονομικοί κανόνες σε όλες τις κυβερνήσεις. Μεγάλη μερίδα του γαλλικού τύπου υποστηρίζει ότι τα επεισόδια υποκινεί η γαλλική αριστερά του Μελανσόν, άλλοι λένε ότι στα επεισόδια πρωταγωνιστούν μετανάστες, σε κάθε περίπτωση πάντως οι εργάτες με τα “κίτρινα γιλέκα” και μεγάλο μέρος του μαθητικού και του φοιτητικού κινήματος συμμετέχουν ενεργά στις διαδηλώσεις και στις φασαρίες - ίσως όχι στο πλιάτσικο στα μαγαζιά.

Η αιτία για αυτή την έκρηξη είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις των διαμαρτυρομένων η ακρίβεια, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους, η πτώση του επιπέδου διαβίωσης των Γάλλων, ειδικότερα των χαμηλών εισοδημάτων αλλά και της μεσαίας τάξης.
Το καζάνι βράζει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και εκεί που δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη βίαιες μαζικές αντιδράσεις. Όμως η ένταση έχει αρχίσει να συσσωρεύεται και στην Ιταλία, στο Μιλάνο υπάρχουν επεισοδιακές διαδηλώσεις, στο Βέλγιο το ίδιο, στην Ισπανία ήδη οδήγησε σε εκλογές, στη Γερμανία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μερτς, η πίεση σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει.
Σε κάθε χώρα οι διαμαρτυρόμενοι έχουν τα δικά τους επιχειρήματα και προβάλλουν τις δικές τους αιτίες αγανάκτησης, όμως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η βάση της δυσαρέσκειας είναι η ίδια. Η ακρίβεια και η πτώση του βιοτικού επιπέδου, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους και η έλλειψη προοπτικών για τους νέους. Τη στιγμή αυτή σε όλη την Ευρώπη οι ηγεσίες μοιάζουν να έχουν χάσει την επαφή με τους πολίτες, σαν να έχει διακοπεί η συνομιλία μεταξύ κομμάτων και ψηφοφόρων.
Ειδικά η Γαλλία αντιμετωπίζει επιπλέον αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις που μεταφράζονται σε αύξηση του κόστους δανεισμού του γαλλικού κράτους και σε πτώση των τιμών των γαλλικών ομολόγων στις αγορές, ένα πρόβλημα που επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα δημοσιονομικά προβλήματα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση των φόρων και περικοπή δαπανών, πολιτικές που επιβαρύνουν πάντα την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Οι Κευνσιανές πολιτικές του παρελθόντος έχουν εγκαταλειφθεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζει υπό τη δαμόκλειο σπάθη των δημοσιονομικών περιορισμών και της τιμωρίας για την παράβαση τους.

Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι προς το παρόν καλύτερη, εξαιτίας των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Έτσι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι υγιής με τα διεθνή κριτήρια. Στο εσωτερικό όμως η πίεση του πληθωρισμού και της ακρίβειας στα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης είναι πρωτοφανής, ενώ τα χαμηλότερα εισοδήματα δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν την καθημερινή τους διαβίωση. Οι δείκτες της παραγωγής αλλά και της παραγωγικότητας είναι απογοητευτικοί, οι παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις φυτοζωούν και η ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και ανακουφίζει κάπως την κατάσταση, προέρχεται από τους τουρίστες, οι οποίοι πλέον είναι διαρκώς παρόντες στην Αθήνα και κατακλύζουν το καλοκαίρι τους τουριστικούς προορισμούς.
Η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να δρα αυξητικά για το κόστος ζωής και τα επιδόματα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες των νοικοκυριών.
Η διατήρηση της οικονομικής πολιτικής στη σημερινή κυβερνητική γραμμή είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως είναι δύσκολη και η τήρηση του συμφώνου σταθερότητας σε όλη την Ευρώπη.

Οι οικονομικές δυσκολίες και η απογοήτευση από τις συστημικές κυβερνήσεις που ακολουθούν ευλαβικά τις ευρωπαικές οδηγίες και δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν για να ακολουθήσουν μια πολιτική που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών τους, έχουν προκαλέσει άνοδο των λαϊκιστών πολιτικών και των ακροδεξιών κομμάτων τα οποία βλέπουν συμμετοχή στην κυβέρνηση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγκαστεί υπό τις περιστάσεις, δηλαδή τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και το μεταναστευτικό, να επανεξετάσει τις πολιτικές της και να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ελαστικότητα στις πανευρωπαϊκές συμφωνίες. Δεν θα είναι μια διαδικασία ούτε εύκολη ούτε σύντομη, θα πάρει καιρό και θα έχει μεγάλες δυσκολίες, αλλά αν δεν υπάρξει κάποια θεαματική αλλαγή στο γεωπολιτικό σκηνικό, το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο θα αμφισβητείται από ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες των ευρωπαίων, ενδεχομένως και με εκρήξεις βίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 02:06
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