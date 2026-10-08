Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων την Παρασκευή (9/10) – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή (9/10) το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (8/10) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Υπενθυμίζεται ότι το σχολικό συγκρότημα είχε εκκενωθεί στις 2 Οκτωβρίου, έπειτα από αναφορές για οσμή αερίου.

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων σε δήλωσή του.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (8/10) οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα έδωσαν στη δημοσιότητα εκτενές κείμενο, στο οποίο καταγράφουν το ιστορικό των περιστατικών που έχουν σημειωθεί στη Γκράβα, αλλά και τα αιτήματά τους.

Τι ανέφερε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έγιναν έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί η αιτία της οσμής. Όπως σημείωσε, η παροχή φυσικού αερίου έχει διακοπεί, επομένως δεν υπάρχει ενεργή παροχή προς το σχολείο. Παράλληλα, έχουν κληθεί πιστοποιημένες τεχνικές εταιρείες, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να εντοπίσουν την πηγή της οσμής, ενώ αναμένεται το σχετικό πόρισμα.

Τηλεκπαίδευση την Παρασκευή (9/10)

Σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης περνούν όλες οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από την Παρασκευή 09-10-2026, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας Webex, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.