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Δήμος Αθηναίων: Πρώτος πιστοποιημένος Ισολογισμός Έναρξης – Τα οφέλη
Αυτοδιοίκηση
18:31 - 14 Οκτ 2026

Δήμος Αθηναίων: Πρώτος πιστοποιημένος Ισολογισμός Έναρξης – Τα οφέλη

Reporter.gr Newsroom

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Σε μια σημαντική πανελλαδική πρωτιά προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, καθώς γίνεται ο πρώτος Δήμος της χώρας που ολοκληρώνει την κατάρτιση και τον ανεξάρτητο έλεγχο του Ισολογισμού Έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το νέο Λογιστικό Πλαίσιο (Π.Δ. 54/2018), το οποίο βασίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα (IPSAS).  

Ο Ισολογισμός Έναρξης εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διοίκησης του Δήμου.

Σε σχέση με τα οφέλη που θα έχει αυτή η εξέλιξη για τους δημότες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, ο Δήμος αποκτά πλέον μια πληρέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της περιουσίας, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών του. Έτσι, ενισχύονται η διαφάνεια και η λογοδοσία, ενώ δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό των δαπανών, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων προς όφελος της πόλης και των πολιτών.

Είχε προηγηθεί η πρώτη πανελλαδικά πιστοποιημένη πιλοτική εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018, που ολοκλήρωσε ο Δήμος Αθηναίων το 2025, με την αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων του 2023. Ακολούθησαν η προσαρμογή των οικονομικών διαδικασιών και η κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2026 σύμφωνα με το νέο πλαίσιο.

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