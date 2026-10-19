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Εξάρχεια: Ο Δούκας ζητά άμεση συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό με τη δικαστική απόφαση για περίφραξη του εργοταξίου
Αυτοδιοίκηση
11:23 - 19 Οκτ 2026

Εξάρχεια: Ο Δούκας ζητά άμεση συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό με τη δικαστική απόφαση για περίφραξη του εργοταξίου

Reporter.gr Newsroom

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Την άμεση συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. με τη δικαστική απόφαση για την περίφραξη του εργοταξίου στην πλατεία Εξαρχείων ζητά σήμερα (19/10) ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της εταιρείας, Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο.

Ο Δήμαρχος επισημαίνει την ανάγκη αποκατάστασης του λειτουργικού πλάτους της οδού Θεμιστοκλέους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων

Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι υποχρεωμένος να επικοινωνήσω μαζί σας σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Εταιρείας σας προς την με αριθμό 727/2026 προσωρινά εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή ορίζει την υποχρέωση άρσης της περίφραξης του εργοταξίου επί της Πλατείας Εξαρχείων, καθ’ ο μέρος εφάπτεται προς την οδό Θεμιστοκλέους, και την αποκατάσταση του λειτουργικού πλάτους της οδού, καθ’ ο μέρος αυτή διέρχεται παράλληλα της Πλατείας Εξαρχείων, σε τουλάχιστον 3,50 μέτρα. Ορίζεται δε επίσης ότι η Εταιρεία σας οφείλει να παραλείπει την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου της οδού Θεμιστοκλέους στο μέλλον κατά τέτοιο τρόπο, που το λειτουργικό πλάτος της θα παραμένει μεγαλύτερο από 3,50 μέτρα.

Ειδικότερα, ενημερωθήκαμε ότι η πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια των εναγόντων κατοίκων, κατόπιν αυτοψίας, διαπίστωσε ότι δεν έχει αποκατασταθεί το λειτουργικό πλάτος της οδού Θεμιστοκλέους σε τουλάχιστον 3,50 μέτρα.

Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης συμμόρφωσης προς όσα ορίζει η ως άνω προσωρινά εκτελεστή απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση οχημάτων πρώτης ανάγκης (όπως ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική), καθώς η τήρηση της νομιμότητας και των εγγυήσεων για τη δημόσια ασφάλεια είναι υποχρέωση όλων μας.

Με εκτίμηση,
Χάρης Δούκας

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