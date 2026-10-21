«Αθήνα Ψηλά» για Γκράβα : Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου

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«Το πόρισμα - κόλαφος του ΤΕΕ για τη Γκράβα θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και καθηγητές. Η διοίκηση Δούκα αντί να μείνει στην ουσία, για άλλη μια φορά ασχολείται με την επικοινωνία» σχολίασε σήμερα (21/10) η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» ασκώντας έντονη κριτική στη δημοτική αρχή με αφορμή το πόρισμα του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις και κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει από την πλευρά της η Αθήνα Ψηλά:

«Όταν ανέλαβε, είχε στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τα σχολεία. Δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Και ιδού τα αποτελέσματα.

Κύριε Δούκα, είχατε τους πόρους. Έχετε την ευθύνη. Τελείωσαν οι δικαιολογίες.

Όταν χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν, είναι ανεπίτρεπτο προτεραιότητα να αποτελεί η εικόνα σας.

Σταματήστε να κρύβεστε από τις ευθύνες σας.

Δώστε απαντήσεις. Δώστε λύσεις».