Intracom: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

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Η «INTRACOM HOLDINGS», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της από 29.05.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.