Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι στις 07.10.2026 προέβη, μέσω του μέλους της EURONEXT ATHENS, AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝ. Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 14.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €2,869483, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 41.607,50. Kατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 632.348 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,76% επί του μετοχικού της κεφαλαίου).
20:42 - 07 Οκτ 2026
Intracom: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
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Η «INTRACOM HOLDINGS», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της από 29.05.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.