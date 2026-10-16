ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και για το νέο πρόγραμμα EMTN από S&P 500 και Moody’s

Αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) έλαβε το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note – EMTN) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης, την S&P Global Ratings και τη Moody’s Ratings.

Συγκεκριμένα, η S&P Global Ratings αξιολόγησε το πρόγραμμα με «ΒΒΒ-», ενώ η Moody’s Ratings απέδωσε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «(P)Baa3» και βραχυπρόθεσμη «(P)P-3», με το outlook της εταιρείας να παραμένει σταθερό.

S&P: Xαμηλό leverage σε επίπεδο μητρικής - Το EMTN αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας και λήξεων

Η S&P βαθμολόγησε το EMTN Programme με «BBB-», ευθυγραμμίζοντας την αξιολόγησή του με την αντίστοιχη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση αντανακλά τη διατήρηση χαμηλής μόχλευσης σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και τον υψηλό βαθμό διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου υποδομών και επενδύσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σαφής διάκριση που κάνει η S&P μεταξύ χρηματοδότησης έργων (project finance) χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία και των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών. Συγκεκριμένα, περίπου το 75% του συνολικού χρέους του Ομίλου αφορά χρηματοδότηση έργων παραχωρήσεων χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη μητρική, ενώ το υπόλοιπο εταιρικό χρέος είναι χωρίς καμία εξασφάλιση. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική κεφαλαιακή διάρθρωση για έναν όμιλο υποδομών αυτού του μεγέθους, με τη χρηματοδότηση των έργων να παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένη από τον ισολογισμό της μητρικής εταιρείας

Παράλληλα, η S&P σημειώνει ότι το EMTN αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας και λήξεων της εταιρείας και εκτιμά ότι το πρόγραμμα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερο για το πιστωτικό της προφίλ.

Moody’s: Tο EMTN παρέχει στην εταιρεία πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία – Ισχυρή ρευστότητα για τον ηγετικό Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα

Η Moody’s Ratings απέδωσε αξιολόγηση(P)Baa3 στο Πρόγραμμα EMTN, καθώς και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση (P)P-3, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το outlook της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αξιολόγηση του προγράμματος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το Baa3 issuer rating της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο οίκος επισημαίνει ότι το EMTN Programme ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της εταιρείας και διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στην αξιολόγησή της, η Moody’s χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως τον ηγετικό όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, με τις παραχωρήσεις να συνεισφέρουν ολοένα και περισσότερο στην κερδοφορία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων, τη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των παραχωρήσεων που υπερβαίνει τα 20 έτη, καθώς και το καθετοποιημένο μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο παρέχει σημαντική ορατότητα μελλοντικών εσόδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου και της εταιρείας. Ειδικότερα, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, η Moody’s αναφέρει ότι ο Όμιλος διέθετε περίπου 2,2 δισ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου 1,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής, γεγονός που, σύμφωνα με τον οίκο, ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η Moody’s αναμένει, τέλος, ότι οι πιστωτικοί δείκτες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα παραμείνουν συμβατοί με το Baa3 τουλάχιστον για τους επόμενους 12-24 μήνες, με στήριξη από την αύξηση της κυκλοφορίας και τις ταμειακές ροές των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και από τη σταδιακή βελτίωση της μόχλευσης, καθώς μεγάλα έργα εισέρχονται στη φάση λειτουργίας.

Επενδυτική βαθμίδα και σε επίπεδο εταιρείας

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2026 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έλαβε για πρώτη φορά αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους δύο διεθνείς οίκους. Στις 7 Μαΐου 2026, η S&P απέδωσε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μακροπρόθεσμο issuer credit rating BBB- με Stable Outlook, ενώ την ίδια ημέρα η Moody’s απέδωσε για πρώτη φορά μακροπρόθεσμο issuer rating Baa3 με Stable Outlook.

Η αξιολόγηση Investment Grade του EMTN Programme έρχεται σε συνέχεια των Investment Grade ratings της ίδιας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το BBB- της S&P και το (P)Baa3 της Moody’s για το πρόγραμμα να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της εταιρείας.