ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και για το νέο πρόγραμμα EMTN από S&amp;P 500 και Moody’s
Ανακοινώσεις
12:25 - 16 Οκτ 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και για το νέο πρόγραμμα EMTN από S&P 500 και Moody’s

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) έλαβε το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note – EMTN) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης, την S&P Global Ratings και τη Moody’s Ratings.

Συγκεκριμένα, η S&P Global Ratings αξιολόγησε το πρόγραμμα με «ΒΒΒ-», ενώ η Moody’s Ratings απέδωσε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «(P)Baa3» και βραχυπρόθεσμη «(P)P-3», με το outlook της εταιρείας να παραμένει σταθερό.

S&P: Xαμηλό leverage σε επίπεδο μητρικής - Το EMTN αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας και λήξεων

Η S&P βαθμολόγησε το EMTN Programme με «BBB-», ευθυγραμμίζοντας την αξιολόγησή του με την αντίστοιχη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση αντανακλά τη διατήρηση χαμηλής μόχλευσης σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και τον υψηλό βαθμό διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου υποδομών και επενδύσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σαφής διάκριση που κάνει η S&P μεταξύ χρηματοδότησης έργων (project finance) χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία και των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών. Συγκεκριμένα, περίπου το 75% του συνολικού χρέους του Ομίλου αφορά χρηματοδότηση έργων παραχωρήσεων χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη μητρική, ενώ το υπόλοιπο εταιρικό χρέος είναι χωρίς καμία εξασφάλιση. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική κεφαλαιακή διάρθρωση για έναν όμιλο υποδομών αυτού του μεγέθους, με τη χρηματοδότηση των έργων να παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένη από τον ισολογισμό της μητρικής εταιρείας

Παράλληλα, η S&P σημειώνει ότι το EMTN αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας και λήξεων της εταιρείας και εκτιμά ότι το πρόγραμμα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερο για το πιστωτικό της προφίλ.

Moody’s: Tο EMTN παρέχει στην εταιρεία πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία – Ισχυρή ρευστότητα για τον ηγετικό Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα

Η Moody’s Ratings απέδωσε αξιολόγηση(P)Baa3 στο Πρόγραμμα EMTN, καθώς και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση (P)P-3, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το outlook της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αξιολόγηση του προγράμματος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το Baa3 issuer rating της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο οίκος επισημαίνει ότι το EMTN Programme ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της εταιρείας και διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στην αξιολόγησή της, η Moody’s χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως τον ηγετικό όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, με τις παραχωρήσεις να συνεισφέρουν ολοένα και περισσότερο στην κερδοφορία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων, τη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των παραχωρήσεων που υπερβαίνει τα 20 έτη, καθώς και το καθετοποιημένο μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο παρέχει σημαντική ορατότητα μελλοντικών εσόδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου και της εταιρείας. Ειδικότερα, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, η Moody’s αναφέρει ότι ο Όμιλος διέθετε περίπου 2,2 δισ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου 1,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής, γεγονός που, σύμφωνα με τον οίκο, ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η Moody’s αναμένει, τέλος, ότι οι πιστωτικοί δείκτες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα παραμείνουν συμβατοί με το Baa3 τουλάχιστον για τους επόμενους 12-24 μήνες, με στήριξη από την αύξηση της κυκλοφορίας και τις ταμειακές ροές των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και από τη σταδιακή βελτίωση της μόχλευσης, καθώς μεγάλα έργα εισέρχονται στη φάση λειτουργίας.

Επενδυτική βαθμίδα και σε επίπεδο εταιρείας

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2026 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έλαβε για πρώτη φορά αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους δύο διεθνείς οίκους. Στις 7 Μαΐου 2026, η S&P απέδωσε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μακροπρόθεσμο issuer credit rating BBB- με Stable Outlook, ενώ την ίδια ημέρα η Moody’s απέδωσε για πρώτη φορά μακροπρόθεσμο issuer rating Baa3 με Stable Outlook.

Η αξιολόγηση Investment Grade του EMTN Programme έρχεται σε συνέχεια των Investment Grade ratings της ίδιας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το BBB- της S&P και το (P)Baa3 της Moody’s για το πρόγραμμα να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της εταιρείας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία

«Πιέσεις» στη Wall Street από την άνοδο πληθωρισμού και αμερικανικών ομολόγων
Χρηματιστήρια

«Πιέσεις» στη Wall Street από την άνοδο πληθωρισμού και αμερικανικών ομολόγων

Στουρνάρας: Στοίχημα για την Ελλάδα η αξιολόγηση Α έως το 2030 – Ο ρόλος των θεσμών
Οικονομία

Στουρνάρας: Στοίχημα για την Ελλάδα η αξιολόγηση Α έως το 2030 – Ο ρόλος των θεσμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/10/2026 - 14:13

Μπάζει νερά το ΟΑΚΑ: Ερωτηματικά για τα έργα ανακαίνισης

Magazino
16/10/2026 - 14:02

Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη με την Εθνική Λυρική Σκηνή

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 14:02

Είναι τελικά στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ o Καρτερός;

Ειδήσεις
16/10/2026 - 14:00

Γκουτέρες: «Αυτοκτονία» η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 13:55

Σενάρια οργιώδους φαντασίας για την επομένη των εκλογών

Ειδήσεις
16/10/2026 - 13:42

Κάλας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο

Ειδήσεις
16/10/2026 - 13:30

Έφυγε από τη ζωή ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης

Εμπορεύματα
16/10/2026 - 13:23

Πετρέλαιο: Πάνω από τα $105 παραμένει το Brent - «Στα ύψη» το φυσικό αέριο

Πολιτική
16/10/2026 - 13:19

Επίσημα νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα ο Τζος Χακ

Νομίσματα
16/10/2026 - 13:03

Ο Γουόρς αποφεύγει να δώσει στίγμα για τα επιτόκια της Fed – Τι σημαίνει αυτό για το Bitcoin

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:56

Ο Ζαχαρίας Γιακουμής νέος επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/10/2026 - 12:39

Κρυσταλλία στο Allwyn Game Time: Η δική μου Boy Band έχει Καραγκούνη, Κατσουράνη και Χάαλαντ

Οικονομία
16/10/2026 - 12:35

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ στις 21 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:34

Ζελένσκι: Είμαι ευγνώμων στους Ευρωπαίους ηγέτες – Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 12:25

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και για το νέο πρόγραμμα EMTN από S&P 500 και Moody’s

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,2% στην επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
16/10/2026 - 12:11

Ανδρουλάκης στο TikTok: Έμαθες τι σημαίνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος για σένα;

Πολιτική
16/10/2026 - 12:03

Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να είναι λύση η εκμετάλλευση μεταναστών σε διαμερίσματα

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:01

Χριστοδουλίδης: Να εξεταστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τριών ή τεσσάρων ετών

Ειδήσεις
16/10/2026 - 11:49

Σύνοδος Κορυφής χωρισμένη στα δύο: Οργή για τους χειρισμούς του Κόστα - Καυγάς Μερτς-Μελόνι

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 11:46

Allwyn: Λεπτομέρειες σχετικά με την ενδιάμεση διανομή και την επιλογή επανεπένδυσης

Ναυτιλία
16/10/2026 - 11:28

25ο NAVIGATOR Forum: Οι μεγάλες προκλήσεις και οι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας

Πολιτική
16/10/2026 - 11:27

Ούτε ένα «αντίο» για την Κίμπερλι – Τέλος θητείας χωρίς τις καθιερωμένες φιλοφρονήσεις

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 11:22

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές - Ανάκαμψη για τον τεχνολογικό κλάδο

Πολιτική
16/10/2026 - 11:13

Παρέμβαση Γ. Μανιάτη στην Κομισιόν: «Έως 3,8 δισ. € τα δυνητικά οφέλη της Ελλάδας από τα Ανοιχτά Δεδομένα»

Οικονομία
16/10/2026 - 11:11

ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/10/2026 - 11:10

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Η συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών στην υγιεινή διατροφή από την παιδική ηλικία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:59

Συνάντηση ΕΕ – Κίνας στην Μπανγκόκ: Συμφωνία για τακτικό διάλογο σε μακροοικονομικά ζητήματα

Πολιτική
16/10/2026 - 10:52

Γεωργιάδης: Το κόμμα Σαμαρά τείνει να γίνει γκροτέσκο - Δεν υπάρχει ΝΔ χωρίς τον Κώστα Καραμανλή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ