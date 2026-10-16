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INTRACOM HOLDINGS: Αγόρασε 21.159 ίδιες μετοχές αξίας 61.318 ευρώ
Ανακοινώσεις
19:03 - 16 Οκτ 2026

INTRACOM HOLDINGS: Αγόρασε 21.159 ίδιες μετοχές αξίας 61.318 ευρώ

Reporter.gr Newsroom

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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε εκτέλεση της απόφασης της από 29.05.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη στις 16.10.2026, μέσω του μέλους της EURONEXT ATHENS, AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝ. Α.Ε.Π.Ε.Υ, στην αγορά 21.159 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 2,8980, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 61.318,78.

Kατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 744.718 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,89% επί του μετοχικού της κεφαλαίου). Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

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