INTRACOM HOLDINGS: Αγόρασε 21.159 ίδιες μετοχές αξίας 61.318 ευρώ

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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε εκτέλεση της απόφασης της από 29.05.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη στις 16.10.2026, μέσω του μέλους της EURONEXT ATHENS, AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝ. Α.Ε.Π.Ε.Υ, στην αγορά 21.159 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 2,8980, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 61.318,78.