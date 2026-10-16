Orilina Properties: Προσύμφωνο πώλησης συγκροτήματος γραφείων στη Νέα Κηφισιά

Το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί έως τα τέλη του 2026. Πρόκειται για συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας κτιρίων 30.703 τ.μ. στη Νέα Κηφισιά, με μακροχρόνιες μισθώσεις και στο οποίο η Εταιρεία έχει υλοποιήσει έως σήμερα σημαντικές επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
Η Διοίκηση θεωρεί την συναλλαγή ορόσημο στην πορεία της Εταιρείας καθώς εντάσσεται στην στρατηγική ανανέωσης του Χαρτοφυλακίου της, με προσθήκη ή και ανάπτυξη νέων ακινήτων που προάγουν την βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της.
Με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.