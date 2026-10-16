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Orilina Properties: Προσύμφωνο πώλησης συγκροτήματος γραφείων στη Νέα Κηφισιά
Ανακοινώσεις
20:21 - 16 Οκτ 2026

Orilina Properties: Προσύμφωνο πώλησης συγκροτήματος γραφείων στη Νέα Κηφισιά

Reporter.gr Newsroom

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Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 16 Οκτωβρίου 2026 υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση οικοπέδου συνολικής έκτασης 13.516,03 τ.μ. μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος γραφείων, που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 25 στον Δήμο Κηφισιάς, έναντι συνολικού τιμήματος €44.540.000.

Το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί έως τα τέλη του 2026. Πρόκειται για συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας κτιρίων 30.703 τ.μ. στη Νέα Κηφισιά, με μακροχρόνιες μισθώσεις και στο οποίο η Εταιρεία έχει υλοποιήσει έως σήμερα σημαντικές επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Η Διοίκηση θεωρεί την συναλλαγή ορόσημο στην πορεία της Εταιρείας καθώς εντάσσεται στην στρατηγική ανανέωσης του Χαρτοφυλακίου της, με προσθήκη ή και ανάπτυξη νέων ακινήτων που προάγουν την βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της.

Με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

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