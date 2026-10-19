ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών € 500 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΜΤΝ

Σε συνέχεια της από 14.10.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Πρόγραμμα ΕΜΤΝ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ως Παγκόσμιους Συντονιστές και ΣυνΔιαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, για τη διοργάνωση εκ μέρους της μιας σειράς συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με έναρξη τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, για την ενδεχόμενη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S), πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξίας €500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Εταιρείας (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBBαπό την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι Ομολογίες θα προσφερθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΊ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 (Ο «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ») ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΣ, Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (U.S. PERSONS), ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις ομολογίες στα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα ανακοίνωση συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (όπως τροποποιήθηκε, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επένδυση σε ομολογίες εντός της επικράτειας της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικά με τις Ομολογίες έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προσφορά ομολογιών στην Ελλάδα, εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση που προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι Ομολογίες δεν προορίζονται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ΣυνΔιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών και της Εταιρείας, να προσφερθούν, να πωληθούν ή να διατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν πρέπει να προσφερθούν, να πωληθούν ή να διατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή (εκτός από, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συν-Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών και της Εταιρείας, εκείνους τους ιδιώτες επενδυτές που βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση που τους επιτρέπει να αντέξουν την απώλεια ολόκληρης της επένδυσής τους στις Ομολογίες) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»). Για τους σκοπούς αυτούς, ως ιδιώτης επενδυτής νοείται πρόσωπο που ανήκει σε μία (ή και στις δύο) από τις ακόλουθες κατηγορίες: (i) ιδιώτης πελάτης, όπως ορίζεται στο σημείο (11) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «MiFID II»); ή (ii) πελάτη κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 (η «Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων»), όπου ο εν λόγω πελάτης δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας πελάτης, όπως ορίζεται στο σημείο (10) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της MiFID II.

Κάθε πρόσωπο σε κράτος μέλος του ΕΟΧ που λαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τις Ομολογίες, ή που αποκτά Ομολογίες ή στο οποίο οι Ομολογίες διατίθενται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, εγγυηθεί, αναγνωρίσει και συμφωνήσει με κάθε ΣυνΔιαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών και την Εταιρεία ότι το ίδιο και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου αποκτά Ομολογίες δεν αποτελεί «ιδιώτη επενδυτή» (όπως ορίζεται ανωτέρω), με εξαίρεση εκείνους τους ιδιώτες επενδυτές που βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση που τους επιτρέπει να αντέξουν την απώλεια ολόκληρης της επένδυσής τους στις Ομολογίες.

Οι Ομολογίες δεν προορίζονται να προσφερθούν, να πωληθούν, να διανεμηθούν ή να τεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη διάθεση οποιουδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν πρέπει να προσφέρονται, να πωλούνται, να διανέμονται ή να τίθενται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη διάθεσή του. Για τους σκοπούς αυτούς, ως ιδιώτης επενδυτής νοείται πρόσωπο που πληροί μία (ή και τις δύο) από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) δεν είναι επαγγελματίας πελάτης, όπως ορίζεται στο σημείο (8) του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ο οποίος ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο δυνάμει του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποχώρηση) του 2018 («EUWA»); ή (ii) δεν είναι ειδικός επενδυτής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών για τις Δημόσιες Προσφορές και τις Εισαγωγές προς Διαπραγμάτευση του 2024 («POATRs»). Κατά συνέπεια, δεν έχει καταρτιστεί κανένα έγγραφο γνωστοποίησης που απαιτείται από το Εγχειρίδιο Γνωστοποίησης Προϊόντων της FCA («DISC») για την προσφορά, πώληση ή διανομή των Ομολογιών ή τη διάθεσή τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο και, ως εκ τούτου, η προσφορά, πώληση ή διανομή των Ομολογιών ή η διάθεσή τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι παράνομη σύμφωνα με το DISC και τους Κανονισμούς του 2024 για τις Σύνθετες Επενδύσεις Καταναλωτών (Καθορισμένες Δραστηριότητες).

Κάθε πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τις δημόσιες προσφορές ή που αποκτά Ομολογίες στο πλαίσιο αυτών, ή στο οποίο οι Ομολογίες διατίθενται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, εγγυηθεί, αναγνωρίσει και συμφωνήσει με κάθε Συν-Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών και την Εταιρεία ότι το ίδιο και κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου αποκτά Ομολογίες δεν αποτελεί «ιδιώτη επενδυτή» (όπως ορίζεται ανωτέρω).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των POATRs, και σε περιπτώσεις όπου το άρθρο 21(1) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000, όπως τροποποιήθηκε, δεν εφαρμόζεται στην Εταιρεία.

Η αγορά-στόχος του εκδότη (διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία MiFID II της ΕΕ) περιλαμβάνει αποκλειστικά επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες πελάτες (σε όλους τους διαύλους διανομής) και από ιδιώτες πελάτες (όπως ορίζονται στην MiFID II) οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική θέση που τους επιτρέπει να αντέξουν απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες. Η αγορά-στόχος του εκδότη (διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό MiFIR του Ηνωμένου Βασιλείου) αποτελείται μόνο από επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες πελάτες (σε όλους τους διαύλους διανομής). Δεν έχει καταρτιστεί έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) που απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (όπως τροποποιήθηκε, ο «Κανονισμός PRIIPs») για τις Ομολογίες, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού PRIIPs. Δεν έχει καταρτιστεί έγγραφο γνωστοποίησης που απαιτείται από το DISC, καθώς οι Ομολογίες δεν θα διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες της Εταιρείας και των ενοποιημένων θυγατρικών της (ο «Όμιλος») καθώς και των αντίστοιχων μελών του διοικητικού συμβουλίου και στελεχών τους, όσον αφορά τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές, τις τάσεις στις δραστηριότητές τους, τον ανταγωνισμό, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις ρυθμιστικές αλλαγές. Λέξεις όπως «αναμένει», «στοχεύει», «υποθέτει», «πιστεύει», «προϋπολογίζει», «θεωρεί», «συνεχίζει», «θα μπορούσε», «οφείλει», «εκτιμά», «αναμένει», «προβλέπει», «στόχος», «προτίθεται», «πιθανό», «ενδέχεται», «σχεδιάζει», «βρίσκεται σε θέση», «δυνητικό», «προβλέπει», «προβολή», «κίνδυνοι», «επιδιώκει», «προγραμματισμένο», «θα έπρεπε», «στόχοι», «θα», «θα μπορούσε» ή οι αρνητικές μορφές ή παραλλαγές των εν λόγω λέξεων και παρόμοιες εκφράσεις που αναφέρονται στο μέλλον ή σε υποθετική κατάσταση, προορίζονται να προσδιορίσουν τις δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα, αλλά δεν αποτελούν το αποκλειστικό μέσο για τον προσδιορισμό τέτοιων δηλώσεων. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, τόσο γενικούς όσο και συγκεκριμένους, διότι αφορούν γεγονότα και εξαρτώνται από μελλοντικές συνθήκες που ενδέχεται να συμβούν ή όχι, πολλές από τις οποίες εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας ή του Ομίλου και όλες βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες τους σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Τέτοιες δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα ενέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, την απόδοση ή τα επιτεύγματα της Εταιρείας ή του Ομίλου, ή τα αποτελέσματα του κλάδου, να διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε μελλοντικά αποτελέσματα, απόδοση ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις εν λόγω δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα βασίζονται σε πολυάριθμες παραδοχές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρόντων και μελλοντικών επιχειρηματικών στρατηγικών της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρεία και ο Όμιλος θα δραστηριοποιούνται στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των μεταβαλλόμενων οικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Οι εν λόγω προοπτικές δηλώσεις ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Εταιρεία δεν πρόκειται να επικαιροποιήσει τις εν λόγω δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε τέτοιες δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση ομολογιών, δεν αφορά την πιθανότητα ή το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και ενδέχεται να υπόκειται σε αναθεώρηση, αναστολή ή ανάκληση ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης που την εκδίδει. Παρόμοιες πιστοληπτικές διαβαθμίσεις για διαφορετικούς τύπους εκδοτών και για διαφορετικούς τύπους ομολογιών δεν σημαίνουν απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Η σημασία κάθε πιστοληπτικής διαβάθμισης πρέπει να αναλύεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πιστοληπτική διαβάθμιση.