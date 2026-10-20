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Briq Properties: Αύξηση 18% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου
Ανακοινώσεις
18:41 - 20 Οκτ 2026

Briq Properties: Αύξηση 18% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου

Reporter.gr Newsroom

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Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε σήμερα (20/10) τα οικονομικά αποτελέσματά της για την περίοδο 01.01.2026 έως 30.09.2026 σε σύγκριση με τα μεγέθη της αντίστοιχης περσινής περιόδου (01.01.2025-30.09.2025).

Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια ανακοίνωση:

  • Τα έσοδα από μισθώματα μειώθηκαν κατά 4,2% σε € 15,7 εκ. έναντι € 16,4 εκ., λόγω της μείωσης του αριθμού των επενδυτικών ακινήτων μετά την πώληση οκτώ (8) ακινήτων εντός της χρήσης 2025.
  • Τα άμεσα έξοδα σχετιζόμενα με ακίνητα συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας, παρουσιάζονται μειωμένα κατά 24% και ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 3,1 εκ.
  • Ως αποτέλεσμα της συνεπούς διαχείρισης των εξόδων, τα προσαρμοσμένα1 κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε € 13,3 εκ., εμφανίζοντας οριακή αύξηση 0,4%.
  • Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας (Adjusted EBITDA / Έσοδα από μισθώματα) ανήλθε σε 85,0% με αντίστοιχο λόγο κόστους προς έσοδα (Cost Ratio) 15,0%.
  • Τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 17,8% και ανήλθαν σε €9,7 εκ. έναντι € 8,3 εκ. λόγω μείωσης του κόστους δανεισμού, καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 106,7 εκ. έναντι € 122,5 εκ. την 30.09.2025, μετά το πρόγραμμα ανακύκλωσης κεφαλαίου (capital recycling) του 2025.
  • Τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη ανά μετοχή (Adj. EPS) αυξήθηκαν κατά 12,8% και ανήλθαν σε € 0,204/μετοχή, έναντι € 0,181/μετοχή.
  • Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 18,5% και ανήλθαν σε €9,2 εκ., έναντι € 7,8 εκ. ενώ τα F.F.O. ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 14,1% σε € 0,194/μετοχή έναντι € 0,170/μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα μεγέθη δεν περιλαμβάνουν κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ποσού € 6,7 εκ. (9Μ 2025: € 2,3 εκ.), κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων (9Μ 2025: € 1,3 εκ.), μη επαναλαμβανόμενα έξοδα πώλησης ακινήτου και έξοδα λόγω συγχώνευσης (9Μ 2025: € 244 χιλ.), κέρδη από αποτίμηση χρημ/μικών εργαλείων (Interest Rate Swaps – IRS) ποσού € 2,9 εκ. (9Μ 2025: 0) και περιλαμβάνουν το 75% της ετήσιας υποχρέωσης ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί στην περίοδο του εκάστοτε εννεαμήνου.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.09.2026 σε σύγκριση με την 31.12.2025, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (N.A.V.) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2026 αυξήθηκε κατά 6,6% και ανέρχεται σε € 185,2 εκ. έναντι € 173,7 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2025 ενώ το NAV / μετοχή αυξήθηκε κατά 4,3% και ανήλθε σε € 3,88 έναντι € 3,72.
  • Ο συνολικός δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε € 106,7 εκ. έναντι € 101,9 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2025, που αντιστοιχεί σε L.T.V. (Δάνεια / Επενδύσεις σε ακίνητα) 36,0% και Net L.T.V. (Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα)/Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 33,1%, έναντι 36,2% και 34,6% αντίστοιχα για την 31η Δεκεμβρίου 2025.
  • Η Εταιρεία είναι προστατευμένη από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, καθώς το 97,5% των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30.09.2026 φέρει σταθερό προνομιακό επιτόκιο, λόγω συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου (IRS) που έχουν συναφθεί την περίοδο Οκτωβρίου 2025 –Φεβρουαρίου 2026 συνολικού ποσού € 100 εκ. και δανειακών συμβάσεων ποσού € 4,0 εκ. που έχουν εκταμιευτεί στο πλαίσιο του RRF. Η Εταιρεία έχει συνάψει συνολικά πέντε (5) ομολογιακά δάνεια συνολικού ποσού € 21,5 εκ. στο πλαίσιο του RRF που αφορούν επενδυτικά σχέδια συνολικού ποσού €29,2 εκ. και το 50% του κάθε επενδυτικού σχεδίου χρηματοδοτείται με εξαιρετικά προνομιακό σταθερό επιτόκιο 0,35%.

Προοπτικές για το 2026

Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, εκτιμά ότι τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση 2026 θα ανέλθουν σε € 21 εκατ. και ότι τα καθαρά προς διανομή κέρδη θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025 προσφέροντας τη δυνατότητα για αυξημένο μέρισμα προς τους μετόχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 18:40
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