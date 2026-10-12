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Χρηματιστήριο: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες – Άμεσος στόχος οι 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
11:35 - 12 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες – Άμεσος στόχος οι 2.600 μονάδες

Reporter.gr Newsroom

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Οι αγοραστές επέστρεψαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από τρεις σερί καθοδικές συνεδριάσεις, με ώθηση από το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές και την πτώση των τιμών του πετρελαίου.  

Λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.577,670 μονάδες με κέρδη 0,72%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κερδίζει 0,81% στις 6.600,360 μονάδες και ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης Mid Cap κυμαίνεται στις 2.992,490 μονάδες με +0,24%.

Στον FTSE, ο Όμιλος Viohalco σημειώνει κέρδη +2,63% με τη CENER και την ΕΛΧΑ να κινούνται επίσης ανοδικά στο +2,12% και το +2,84% αντίστοιχα.

Άνω του +1% κινούνται οι Aktor (+1,03%), Aegean (+1,38%), Jumbo (+1,71%). Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες σημειώνει η Motor Oil (-2,66%).

Οι τράπεζες υπεραποδίδουν με τον κλαδικό δείκτη στο +1,79% και τις 3.014,150μονάδες.

Από τις συστημικές, τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει η ΕΥΡΩ (+2,38%) στα 4,424 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι ΑΛΦΑ (+1,67%), ΕΤΕ (+1,41%), ΠΕΙΡ (+1,37%). Κέρδη στο +3,8% σημειώνει η Optima και στο +2,38% η CrediaBank.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν οι Ideal (+1,13%), Intracom (+1,38%), Trade Estates (+1,54%), ΑΒΑΞ (+1,53%) και ΟΛΠ (+1,42%). Στα «κόκκινα», απ’ την άλλη, κινούνται οι Quest (-0,94%), Autohellas (-1,14%) και Alter Ego Media (-1,52%).

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 189,71 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών στα 44,17 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ανοδικά κινούνται 76 μετοχές, καθοδικά 22, ενώ 5 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής είχε κλείσει με απώλειες 2,93%, ωστόσο το σημερινό θετικό κλίμα οφείλεται κατά βάση στις τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ επίσης πρότεινε «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου δίνει ανάσα στους επενδυτές, αφού περιορίζει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και για επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Η προηγούμενη έντονη πτώση ανοίγει χώρο για τεχνική ανάκαμψη, με την αγορά να αναζητά στήριξη τόσο στη βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος όσο και στην κινητικότητα που φέρνουν τα εταιρικά αποτελέσματα. Οι αναλυτές επισημαίνουν, πάντως, ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα εξακολουθήσουν να δίνουν σε μεγάλο βαθμό τον τόνο, καθώς η αβεβαιότητα για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

Σε τεχνικό επίπεδο, το ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες. Η ανάκτηση της ζώνης αυτής θεωρείται απαραίτητη για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα, που έχει επιδεινωθεί αισθητά μετά το πρόσφατο τριήμερο πτώσης. Μέχρι να συμβεί αυτό, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει αρνητική, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις τιμές της ενέργειας, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο ταμπλό ξεκίνησαν σήμερα να διαπραγματεύονται οι 5.226 νέες μετοχές της Safe Bulkers, οι οποίες προήλθαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Την ίδια ημέρα, η Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα των 0,264 ευρώ ανά μετοχή.

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