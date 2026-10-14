ΧΑ: Η αντίσταση των 2.620 μονάδων του Γενικού δείκτη και το επόμενο στοίχημα

Άνοδο κατά 0,16% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2598,72 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 270,85 εκ. ευρώ. Λίγο μετά το ξεκίνημα, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips ( ΜΟΗ, Helleniq Energy, ΕΥΔΑΠ, Cenergy).

Όμως, μετά την καταγραφή του υψηλού ημέρας στις 2617 μονάδες περί τις 2.30μμ, οι πωλητές αντεπιτέθηκαν και πέτυχαν μέχρι και στις δημοπρασίες να ελαχιστοποιήσουν τα κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,367% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,60%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,66%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+1,20%), η Optima (+1,38%), η Helleniq Energy (+3,41%), ο Τιτάν (+0,71%), η ΕΥΔΑΠ (+7,27%), η ΜΟΗ (+2,99%), το Jumbo (+0,64%) αλλά και η Ideal Holdings (+3,82%) με την ΕΚΤΕΡ (+3,22%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-1,42%), η Allwyn (-2,54%), η Metlen (-2,07%), η Aegean (-1,18%), η Βιοχάλκο (-1,22%) και ο ΟΤΕ (-1,85%). Απολογιστικά, 53 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις ΗΠΑ, η Bofa, η Morgan Stanley και η Blackrock ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 9μηνου ενώ παράλληλα θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή και παραγωγού για το Σεπτέμβριο.

Στην Ελλάδα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει το δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Γ.Δ. σκόνταψε στην ισχυρή αντίσταση των 2620 μονάδων και η άνοδος ξεφούσκωσε άδοξα, επισημαίνει η τεχνική ανάλυση. Πλησιέστερη στήριξη στις 2590 μονάδες.