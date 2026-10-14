Χρηματιστήριο: Η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί, με τη ζήτηση να παραμένει επιλεκτική

Η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί, με τη ζήτηση να παραμένει επιλεκτική. Η απορρόφηση των πιέσεων σε περισσότερες μετοχές θα έδινε ευρύτερη βάση στην αντίδραση, όμως οι χαμηλότερες συναλλαγές διατηρούν την επιφυλακτικότητα.

Σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή:

• ΓΔ / FTSE25 / ΔΤΡ: ΓΔ 2.598,72 (+0,16%): στήριξη 2.588–2.594 και 2.555–2.560, αντίσταση 2.617–2.620 και ΚΜΟ 60 ημερών 2.635,27. FTSE25 6.656,36 (+0,25%): στήριξη 6.638–6.640 και 6.570–6.600, αντίσταση 6.700–6.706 και ΚΜΟ 60 ημερών 6.743,16. ΔΤΡ 3.040,53 (+0,60%): στήριξη 3.000–3.022, αντίσταση 3.071 και ΚΜΟ 60 ημερών 3.105,78. Όλοι παραμένουν κάτω από τους ΚΜΟ 60 ημερών.

• Τράπεζες: Alpha Bank €4,294 (+1,66%): στήριξη €4,224–4,23, αντίσταση €4,354. Eurobank €4,46 (+0,34%): στήριξη €4,445–4,455, αντίσταση €4,53. Πειραιώς €9,782 (+0,39%): στήριξη €9,74, αντίσταση €9,878–9,88. Εθνική €16,30 (+0,28%), στο χαμηλό ημέρας: στηρίξεις €16,255 και €16,00, αντίσταση €16,57. Όλες βρίσκονται κάτω από τους ΚΜΟ 60 ημερών.

• ΕΥΔΑΠ / ΕΥΑΘ: ΕΥΔΑΠ €13,28 (+7,27%): αντίσταση €13,44, στήριξη €12,40–12,50, πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. ΕΥΑΘ €4,40 (+3,77%): αντίσταση €4,435–4,45 και ΚΜΟ 60 ημερών €4,571. Η διατήρηση των €4,24–4,25, κοντά στον ΚΜΟ 200 ημερών (€4,237), θα στήριζε την αντίδραση.

• Motor Oil / HELLENiQ Energy: Έκλεισαν στο υψηλό ημέρας, στα €68,80 (+2,99%) και €19,10 (+3,41%). Motor Oil: αντίσταση €69–70, στηρίξεις €67–67,50 και €65,80. HELLENiQ Energy: ζητούμενο η διατήρηση των €19 και η συνέχεια πάνω από τα €19,10. Κρίσιμα για την κερδοφορία παραμένουν τα περιθώρια διύλισης και το ενεργειακό κόστος.

• TITAN: Ανακοίνωσε την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην Command Alkon, εταιρεία λογισμικού για τη διαχείριση παραγωγής και μεταφορών στον κλάδο των δομικών υλικών. Δεν γνωστοποιήθηκαν το τίμημα και το ποσοστό συμμετοχής. Η μετοχή έκλεισε στα €47,16 (+0,77%), με στηρίξεις €46,80–46,86 και αντιστάσεις €47,70 και €48– 48,50. Παραμένει κάτω από τους ΚΜΟ 200 ημερών (€50,62) και 60 ημερών (€50,86). • Allwyn: Έκλεισε στα €12,085 (-2,54%). Η περιοχή €11,90–12,00 αποτελεί την κοντινή στήριξη, ενώ επαναφορά πάνω από τα €12,40–12,51 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Παραμένει κάτω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€12,939).

• ΟΤΕ: €19,10 (-1,85%), στο χαμηλό ημέρας: στήριξη €19,00–19,10, αντίσταση €19,40– 19,49 και ΚΜΟ 60 ημερών €19,72. Ο ΚΜΟ 200 ημερών βρίσκεται στα €18,34.

Διεθνές περιβάλλον: Οι πιέσεις στους ημιαγωγούς περιόρισαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στη Wall Street και στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα πρώτα αμερικανικά τραπεζικά αποτελέσματα έδωσαν μικτά μηνύματα, με ενδιαφέρον για την επίδραση των υψηλών αποδόσεων ομολόγων στη χρηματοδότηση και στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υποχώρηση του πετρελαίου προσφέρει κάποια ανακούφιση, χωρίς να εξαλείφει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Σήμερα ανακοινώνεται ο αμερικανικός πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στις 15:30 ώρα Ελλάδας, με ιδιαίτερη σημασία για τη μηνιαία μεταβολή του δομικού δείκτη και την αντίδραση ομολόγων και δολαρίου. Τα αποτελέσματα της ASML θα δώσουν νέα στοιχεία για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξοπλισμού ημιαγωγών.