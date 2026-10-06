Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος μετά τις πιέσεις στα ομόλογα

Ήπια ανοδική πορεία ακολουθούν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία μετά τις έντονες αναταράξεις που καταγράφηκαν στην αγορά κρατικών ομολόγων, αλλά και τις νέες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Γαλλία και οι οποίες επηρέασαν το ξεκίνημα του τέταρτου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,57% και διαμορφώνεται στις 637 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,62%, στις 10.563 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά 0,56%, στις 25.394 μονάδες. Κέρδη 0,27% σημειώνει και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος βρίσκεται στις 7.854 μονάδες.

Οι πρόσφατες πιέσεις στην αγορά ομολόγων είχαν ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί σημαντικά η διαφορά στις αποδόσεις μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών κρατικών τίτλων, προσεγγίζοντας επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενες περιόδους χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Την ίδια στιγμή, το ευρώ κινείται σε χαμηλά επίπεδα αρκετών μηνών, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα και άσκησε πιέσεις στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

Η σημερινή εικόνα στις αγορές είναι σαφώς πιο ήρεμη, εξέλιξη που συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την υποχώρηση της μεταβλητότητας στην αγορά σταθερού εισοδήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων σταθεροποιήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου του γαλλικού προϋπολογισμού για το 2027, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες των επενδυτών γύρω από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Παράλληλα, η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου παρέχει στήριξη στους ενεργοβόρους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, μετά τη χθεσινή υποχώρηση των τιμών του αργού κατά σχεδόν 2%. Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις ενδείξεις ότι οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή αρχίζουν σταδιακά να επανέρχονται, καθώς η Σαουδική Αραβία προχωρά στην επαναλειτουργία του αγωγού East-West και επανεκκινεί τις φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι χώρες της G7 έχουν συμφωνήσει να συντονίσουν πιθανές απελευθερώσεις πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ παράλληλα προτίθενται να ενισχύσουν τις διαθέσιμες ροές στην αγορά. Οι κινήσεις αυτές συμβάλλουν στον περιορισμό των άμεσων φόβων για πιθανές ελλείψεις καυσίμων, παρά την παραμονή της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Πλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και στην έναρξη της περιόδου δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, η οποία τοποθετείται την επόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις σχετικά με το κατά πόσο η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Παράλληλα, η έναρξη των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναμένεται να προσφέρει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον στο οποίο παραμένουν αυξημένα τα κόστη εισροών, οι μισθολογικές πιέσεις συνεχίζονται και το κόστος αναχρηματοδότησης παραμένει υψηλό.