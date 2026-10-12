Ασία: Σημαντικές απώλειες για τον Kospi με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο επίκεντρο

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Τα χρηματιστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού έκλεισαν με μεικτές τάσεις τη νέα εβδομάδα συνεδριάσεων τη Δευτέρα (12/10) με τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου να εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στη Νότια Κορέα ο Kospi σημείωσε πτώση 3,65% στις 6,384.24 μονάδες.

Την ίδια ώρα, στην Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε 0,43% στις 3,797.24 μονάδες, ενώ πτωτικά κινήθηκε στην Ινδία και ο δείκτης Nifty χάνοντας 0,57% στις 22,390.15 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,76% στις 8,783.20 μονάδες, ενώ οριακά πάνω από το μηδέν έκλεισε και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχυόμενος κατά 0,03% στις 24,245.00 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι αγορές στην Ιαπωνία ήταν κλειστές λόγω αργίας.

Το νοτιοκορεατικό γουόν καταγράφει υψηλό διετίας έναντι του δολαρίου

Το νοτιοκορεατικό γουόν ενισχύθηκε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στις 1.332,88 γουόν ανά δολάριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η άνοδος του γουόν οφείλεται στις μαζικές πωλήσεις δολαρίων από εγχώριες επιχειρήσεις, καθώς και στην πτώση των τιμών του πετρελαίου. Από την αρχή του έτους, το νόμισμα έχει ενισχυθεί κατά 7,4% έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Οι συναλλασσόμενοι στην αγορά συναλλάγματος θα παρακολουθούν στενά τις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίες πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα. Στις συνεδριάσεις θα συμμετάσχει και ο διοικητής της Τράπεζας της Κορέας, Σιν Χιουν-Σονγκ.