Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών

Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι αμερικανικές μετοχές την Τρίτη 13/10, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν ένα μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλες τράπεζες, ενώ η ισχυρή πτώση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Νότια Κορέα άσκησε πιέσεις στις μετοχές εταιρειών μνήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,1%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραφε απώλειες 0,3%. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υπεραπέδιδε, ενισχυόμενος κατά 359 μονάδες ή 0,7%.

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με κέρδη και έσοδα χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η μετοχή της υποχώρησε αρχικά, μετά την ανακοίνωση των ασθενέστερων των αναμενομένων επιδόσεων, ωστόσο στη συνέχεια ανέκαμψε και διαπραγματευόταν με άνοδο 2%, καθώς η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026.

Η Wells Fargo υποχωρούσε σχεδόν κατά 1%, μετά την ανακοίνωση μεικτών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, ενώ η Goldman Sachs ενισχυόταν κατά 2%, καθώς τα έσοδά της για την ίδια περίοδο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, η UnitedHealth σημείωνε άνοδο 3%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πιέσεις στις μετοχές μνήμης μετά τη βουτιά στην Κορέα

Οι μετοχές του κλάδου μνήμης δέχθηκαν πιέσεις, μετά την πτώση του δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας κατά 5,5%. Ο δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Μέσα στην εβδομάδα, η κινεζική CXMT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα νέο, ισχυρότερο τσιπ.

Η SK hynix, μαζί με τη Seagate Technology, κατέγραφαν απώλειες περίπου 6%, ενώ η Western Digital υποχωρούσε κατά 7%. Η Micron Technology σημείωνε πτώση άνω του 5% και η SanDisk υποχωρούσε περισσότερο από 4%.

Υψηλές προσδοκίες για την περίοδο αποτελεσμάτων

Οι πρώτες εταιρικές ανακοινώσεις ενδέχεται να διαμορφώσουν το κλίμα για μια περίοδο αποτελεσμάτων με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες. Σύμφωνα με τη FactSet, οι αναλυτές εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% σε ετήσια βάση.

«Τρεις κλάδοι είναι πιθανό να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα αξιολογήσουν αυτή την περίοδο αποτελεσμάτων: οι τράπεζες, ως ένδειξη της κατάστασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, σε ό,τι αφορά την εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, και ο ενεργειακός κλάδος, ως προς τη διάρκεια της κερδοφορίας που στηρίζεται στις τιμές του πετρελαίου», σημείωσε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Ameriprise.

Όπως πρόσθεσε, στο επίκεντρο της προσοχής θα βρεθεί η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εν μέσω υψηλότερων επιτοκίων, αυξημένου κόστους και ανησυχιών για το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Την Τρίτη, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν επίσης τα στοιχεία για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και τις τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τομ Μπάρκιν και Σούζαν Κόλινς.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν έντονες μεταβολές στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τα πρόσφατα υψηλά πολλών δεκαετιών. Η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα, λόγω της αργίας για την Ημέρα των Αυτόχθονων Λαών.