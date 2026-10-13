Ευρωαγορές: Τεχνολογία και LVMH οδήγησαν σε μικρές απώλειες τους δείκτες

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας και στον κλάδο των ειδών πολυτελείας περιόρισαν τη δυναμική που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Οι επενδυτές κινήθηκαν με επιφυλακτικότητα, αξιολογώντας τις εξελίξεις στον κλάδο των ημιαγωγών, τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της καταναλωτικής ζήτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινεζική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,10%, στις 635,02 μονάδες.

Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη, ο DAX έκλεισε με πτώση 0,10%, στις 25.251,15 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,06%, διαμορφούμενος στις 10.650,33 μονάδες.

Αντίστοιχα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,07%, στις 7.827,63 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 0,36%, κλείνοντας στις 19.216,70 μονάδες.

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε το Χρηματιστήριο του Μιλάνου. Ο δείκτης FTSE MIB ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04%, στις 50.057,18 μονάδες, διατηρώντας θετικό πρόσημο παρά το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Από τα υψηλά εβδομάδας στις οριακές απώλειες

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, καθώς ο STOXX 600 είχε ενισχυθεί νωρίτερα σε υψηλό μίας εβδομάδας. Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων είχε ενισχύσει τις προσδοκίες για ανάκαμψη των μετοχών.

Ωστόσο, η αρχική ανοδική τάση δεν διατηρήθηκε έως το κλείσιμο. Οι πιέσεις σε επιμέρους κλάδους και κυρίως στην τεχνολογία περιόρισαν τα κέρδη και οδήγησαν τους περισσότερους βασικούς δείκτες σε αρνητικό έδαφος.

Σημαντικό παράγοντα προβληματισμού αποτέλεσαν οι εξελίξεις στον κλάδο των ημιαγωγών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Κίνας στην παραγωγή προηγμένων μνημών.

Οι πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογική πρόοδο της κινεζικής ChangXin Memory Technologies (CXMT) στην παραγωγή μνημών DRAM αναζωπύρωσαν τους προβληματισμούς για τον ανταγωνισμό και τις πιθανές επιπτώσεις στην κερδοφορία των καθιερωμένων κατασκευαστών.

Στο πλαίσιο αυτό, πιέσεις δέχθηκαν μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, μεταξύ των οποίων οι ASML, Infineon, STMicroelectronics και Soitec. Η εξέλιξη αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις αποτιμήσεις και στις προοπτικές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις σχετικές επενδύσεις σε υποδομές.

Στο επίκεντρο οι επιδόσεις της LVMH

Πρόσθετες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά προήλθαν από τον κλάδο των ειδών πολυτελείας, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της LVMH, τα οποία κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο γαλλικός όμιλος, που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του εμπορικά σήματα όπως οι Louis Vuitton και Dior, ανακοίνωσε πωλήσεις που δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η επίδοση ενίσχυσε τις ανησυχίες για την πορεία της ζήτησης, ιδιαίτερα στην Κίνα, η οποία αποτελεί σημαντική αγορά για τον κλάδο.

Οι εξελίξεις επανέφεραν στο προσκήνιο τους προβληματισμούς για τις προοπτικές των εταιρειών πολυτελών ειδών, οι οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την αγοραστική δύναμη και τη διάθεση των Ασιατών καταναλωτών για δαπάνες σε προϊόντα υψηλής αξίας.

Θετική έκπληξη από τη Givaudan

Στον αντίποδα, θετική εικόνα παρουσίασε η Givaudan, με τη μετοχή της ελβετικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρωμάτων και γευστικών συστατικών να καταγράφει ισχυρή άνοδο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις υψηλότερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς, εξέλιξη που λειτούργησε υποστηρικτικά για τη μετοχή της και την ανέδειξε σε θετική εξαίρεση σε μια συνεδρίαση κατά την οποία κυριάρχησαν οι επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.