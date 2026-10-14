Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παίρνοντας ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος τη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10), παρά το γεγονός ότι η άνοδος τόσο του πληθωρισμού, όσο και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx έκλεισε με άνοδο 0,43% στις 637.75 μονάδες, με τους περισσότερους από τους δείκτες της περιοχής να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,25% στις 25,322.48 μονάδες, ενώ ανοδικά έκλεισε και ο βρετανικός FTSE κατά 0,70% στις 10,724.86 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC στη Γαλλία ενισχύθηκε κατά 0,58% στις 7,873.11 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στις 19,230.70 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου υποχώρησε 0,61% στις 49,753.84 μονάδες.