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Wall Street: Νέο κύμα πωλήσεων ελέω Τεχνητής Νοημοσύνης - Στροφή στα ομόλογα
Χρηματιστήρια
17:06 - 15 Οκτ 2026

Wall Street: Νέο κύμα πωλήσεων ελέω Τεχνητής Νοημοσύνης - Στροφή στα ομόλογα

Reporter.gr Newsroom

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Νέο κύμα πωλήσεων πλήττει τη Wall Street, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα περισσότερο τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων του κλάδου σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.  

Οι βασικοί δείκτες κινούνται πτωτικά, μετά τις ισχυρές απώλειες της Τετάρτης, όταν ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Ιούλιο. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,42%, στις 7.686,46 μονάδες, και ο Nasdaq κατά 1,18%, στις 26.377,32 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,48%, στις 51.869,09 μονάδες.

Το αρνητικό κλίμα επιβαρύνουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις και ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα κρατήσει τα επιτόκια υψηλά για περισσότερο ή θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις. Την ίδια ώρα, η έντονη μεταβλητότητα στις τεχνολογικές μετοχές στρέφει τους επενδυτές προς τα αμερικανικά ομόλογα, με αποτέλεσμα τις αισθητά χαμηλότερες αποδόσεις τους.

Πιέσεις στους ημιαγωγούς

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στις εταιρείες ημιαγωγών, που πρωταγωνίστησαν στο πολυετές ράλι χάρη στις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Micron Technology χάνει 4,3%, η AMD 3,1% και η Nvidia 1,7%. Ακόμη βαρύτερη είναι η πτώση της Sandisk (5%) και των αμερικανικών τίτλων της SK Hynix (6%).

Ο δείκτης ημιαγωγών SOX έχει απολέσει πάνω από 1,64 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, με πτώση άνω του 11% σε έξι συνεδριάσεις, το μεγαλύτερο συνεχόμενο πτωτικό σερί του από τον Μάιο του 2025.

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η CoreWeave, που έχει επενδύσει μαζικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της χάνει σήμερα περίπου 3%, έπειτα από βουτιά άνω του 15% την Τετάρτη, εξαιτίας των ανησυχιών για το αυξανόμενο χρέος που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της. Παρόμοια εικόνα εμφανίζει η Oracle, με απώλειες 1,6% μετά από πτώση σχεδόν 9% την προηγούμενη μέρα. Τα ομόλογα και των δύο εταιρειών πιέστηκαν, με τις αποδόσεις τους να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Νέες ανησυχίες γέννησαν και τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic, που παρά την ισχυρή ανάπτυξη δεν στάθηκαν ικανά να αντιστρέψουν το κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων, τα έσοδά της αυξήθηκαν 45% το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας σχεδόν τα 16,8 δισ. δολάρια. Ορισμένοι επενδυτές, ωστόσο, αναρωτιούνται αν ο ρυθμός αυτός μπορεί να δικαιολογήσει τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που τροφοδοτούν τον κλάδο με ημιαγωγούς και υπολογιστική υποδομή.

Επιφυλακτική στάση πήρε και η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο. Αν και ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών για έκτο διαδοχικό τρίμηνο, εμφανίστηκε προσεκτική για τις προοπτικές του 2027, επικαλούμενη μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

Όλα αυτά τροφοδοτούν τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, βασικού μοχλού της ανόδου των αμερικανικών μετοχών τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, ο S&P 500 έχει υπερδιπλασιαστεί από τα χαμηλά του 2022, όμως μόλις πέντε μετοχές ευθύνονται για σχεδόν το 40% της συνολικής ανόδου.

Ο πληθωρισμός παραγωγού ξεπέρασε τις προβλέψεις

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε 1,3% τον Σεπτέμβριο, έναντι πρόβλεψης για 0,6%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός παραγωγού έφτασε στο 6,3%, από εκτιμήσεις 5,3% έως 5,5% σύμφωνα με δημοσκοπήσεις οικονομολόγων που επικαλούνται Reuters και Dow Jones, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα στοιχεία ήρθαν μία ημέρα μετά τον δείκτη τιμών καταναλωτή, που επίσης ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενισχύοντας τους φόβους ότι η Fed μπορεί να χρειαστεί πιο επιθετική σύσφιξη πριν από το τέλος του έτους. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 0,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι πρόβλεψης για 0,3%, ένδειξη ότι η αμερικανική κατανάλωση παραμένει ανθεκτική.

Παρά τα σημάδια επίμονου πληθωρισμού, οι πωλήσεις στις τεχνολογικές μετοχές διοχετεύουν κεφάλαια στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, που θεωρούνται ασφαλέστερη επιλογή. Η αυξημένη ζήτηση ανεβάζει τις τιμές τους και μειώνει τις αποδόσεις: η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε περίπου 13 μονάδες βάσης, στο 5,06%, σε χαμηλό τριών εβδομάδων, αφού πρώτα είχε εκτιναχθεί σε πολυετή υψηλά. Πτωτικά κινείται και το δολάριο, ενώ το Brent υποχώρησε κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι.

Ορισμένοι κλάδοι έδειξαν μεγαλύτερη αντοχή: η Walmart ενισχύεται κατά σχεδόν 3% και η Merck πάνω από 1%, προσφέροντας μερική στήριξη στην αγορά. Την ίδια ώρα, ο δείκτης φόβου VIX ανέβηκε κατά 0,63 μονάδες, στις 17,45, σε υψηλό δύο εβδομάδων.

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